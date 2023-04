× Placebo: Das Geheimnis des heilenden Effekts

Es ist ein medizinisches Phänomen: Allein der Glaube reicht manchmal aus, um etwas zu bewirken. Aber wie weit geht der Placeboeffekt wirklich?

Zuckerpillen, die Depressionen lindern. Akupunkturnadeln, die nicht in den Körper dringen und trotzdem Knieschmerzen verschwinden lassen. Operationen, die nur zum Schein durchgeführt werden - und dennoch heilsam sind. Warum Erwartung einen heilenden Effekt haben kann - und wo die Grenzen liegen, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Placeboeffekt ist keine Einbildung

Von einem Placeboeffekt berichten beispielsweise Menschen, die ein Schmerzmittel einnehmen. Nach zehn Minuten können viele spüren, wie es wirkt - obwohl dies tatsächlich erst nach einer halben Stunde der Fall sein kann. Doch im Gehirn wird aus der Erwartung eines Patienten Chemie. Das heißt: Die Aussicht auf Linderung setzt körpereigene Schmerzmittel frei, darunter sogenannte Endorphine. Sie wirken bereits, bevor der schmerzstillende Arzneistoff der Tablette den Ort erreicht hat, an dem er wirken soll.

Der Placeboeffekt ist also keine Einbildung. Die biochemischen Veränderungen im Körper lassen sich sogar sichtbar machen. Mithilfe bildgebender Verfahren können also Placeboforscher zusehen, wie die Mittel aus der körpereigenen Apotheke im Gehirn Schmerzen blockieren - ganz ohne Magie.

© Getty ×

Macht des Placeboeffektes nicht überschätzen

Auch wenn feststeht, dass Placebos wirken: Ihr Effekt hat Grenzen. So haben Schmerzpsychotherapeuten chronisch Hautkranke beobachtet, die in einem Test durchaus einen Placeboeffekt erlebten. Allein durch das wirkstofflose Präparate konnte dieser aber nicht aufrechterhalten werden. Die Macht des Effekts darf also nicht überschätzt werden. Schließlich heilen Placebos keine Krebserkrankung, sie sind nicht in der Lage, Patienten in Narkose zu versetzen, und Placeboverhütungsmittel wären wohl ungeeignet, eine Schwangerschaft zu verhindern.