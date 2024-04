Star-Molekularbiologe Martin Moder widmet sich dem Thema: "Pinkeln im Stehen"

Er ist nicht nur einer der bekannten und beliebten Science Busters, Martin Moder avancierte vor allem im Zuge der Corona-Pandemie zu einem Vorreiter im Kampf gegen die aufkeimende Wissenschaftsfeindlichkeit im Lande. Ob Live, im TV oder im Internet - Moder schafft Wissen und das stets sympathisch, verständlich und ohne Berührungsängste.

Pinkeln für die Wissenschaft

In seinem neuesten Beitrag auf Youtube, Instagram & Co. widmet sich der gestählte Molekularbiologe diesmal dem Thema: "Stehpinkeln: UV-Licht zeigt unsichtbaren Horror!" und beweist per Eigenexperiment wie schnell eine Toilette dank Stehpinkeln verdreckt wird.

Sitzpinkeln wirklich hygienischer?

Alleine der Teaser-Clip auf Instagram lässt das Ergebnis bereits ansatzweise erahnen, in der knapp 7 minütigem Vollversion auf Youtube geht Moder dieser Frage allerdings dann endgültig auf den Grund und klärt auch weites über das Thema "Wasser lassen" gewohnt umfangreich auf. Hier der ganze Beitrag auf Moders Youtube-Kanal