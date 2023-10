× Gratis Freizeitkurse in Wiener Neustadt für 10- bis 15-Jährige

Seit einem Jahr bietet die Hobby Lobby Niederösterreich (www.hobbylobby.co.at) in Mödling kostenlose Freizeitkurse für 10- bis 15-Jährige an.

Ab Herbst können nun auch die Kinder und Jugendlichen in Wiener Neustadt das vielseitige Gratis-Angebot der Bildungsinitiative in Anspruch nehmen. Ehrenamtliche Kursleiter:innen werden noch gesucht.

© Hobby Lobby Niederösterreich ×

Wiener Neustadt, September 2023 - Nach Pandemie und globalen Krisen erzeugte zuletzt vor allem die Teuerung Druck auf Familien im ganzen Land. Gleichzeitig ist bereits jetzt jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet.

„Die fehlenden finanziellen Mittel führen oftmals dazu, dass Kinder und Jugendliche von kostenintensiven Freizeitangeboten ausgeschlossen werden. Dieser fehlende Zugang zu informeller Bildung wirkt sich negativ auf die Erfolgschancen dieser Kinder in allen Lebensbereichen aus”, erklärt Nadine Waser-Zeiss, Co-Geschäftsführerin der Hobby Lobby Niederösterreich.

Buntes Gratis-Angebot

Genau hier setzt die Hobby Lobby an. Nach einem erfolgreichen Start in Mödling mit rund 230 kostenlosen Kursplätzen in einem Jahr und einer breiten Palette an Hobbys (von Sportarten wie Fußball und Volleyball, über künstlerisch-gestalterische Kurse wie Tanz oder Schauspiel bis hin zu Robotik sowie einer Kreativwerkstatt) expandiert die Hobby Lobby Niederösterreich nun nach Wiener Neustadt.

© Hobby Lobby Niederösterreich ×

„Das Ziel des kostenlosen Angebots ist, dass die Kinder und Jugendlichen wesentliche Sozialkompetenzen weiterentwickeln, ihre Interessen und Stärken entdecken und neue Freunde finden”, so Co-Gründer Fabio Tiani. „Momentan stecken wir mitten in den Vorbereitungen des Kursprogramms und freuen uns über engagierte Menschen, die ihre Leidenschaft für ein Hobby an Jugendliche weitergeben wollen.”

Alle Infos: https://www.hobbylobby.co.at/kursleiterinnen/

Ein Angebot - speziell für junge Menschen - das vor sozialer Isolation & Einsamkeit schützen kann. Mehr zum Thema Einsamkeit unter: www.plattform-gegen-einsamkeit.at