Nachhaltige Maßnahmen 2024 zur Reduzierung in allen Altersgruppen schaffen

Am 30. November 2023 fand der erste partizipative Kongress und Dialogtag gegen Einsamkeit statt.

Die Veranstaltung, initiiert von der Plattform gegen Einsamkeit in Österreich, markierte einen Meilenstein in der gemeinsamen Anstrengung, soziale Isolation zu überwinden und Einsamkeit zu reduzieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in konkrete Maßnahmen und der Schwerpunktsetzung der Social City Wien zur weiteren Sensibilisierung und Entstigmatisierung des Themas.

In seiner Eröffnungsrede beim Kongress & Dialogtag betonte Bundesminister Johannes Rauch: „Es ist mir eine große Freude, den Start des 3. Projektjahres der Plattform gegen Einsamkeit in Österreich bekannt zu geben. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist ihr Kongress und Dialogtag heute am 30.November 2023. Diese Veranstaltung verbindet eine Fachveranstaltung, den Kongress, mit persönlichen Begegnungsmöglichkeiten beim Dialogtag.„

Einsamkeit ist in allen Altersgruppen relevant: Um auf die Anliegen von jungen Menschen einzugehen, war auch YEP (Youth Empowerment Participation) bei dem Tag vertreten und brachte die Stimme der Jugend in der abschließenden Podiumsdiskussion ein. „Besonders auch einen Fokus auf Betroffene im Jugendalter zu legen, ist uns seit dem Start unserer Initiative ein großes Anliegen, dem wir uns 2024 noch intensiver widmen“, bekräftigt Emil Diaconu, Geschäftsführer der Social City Wien.

Die Veranstaltung markierte des Weiteren den Beginn einer verstärkten Zusammenarbeit mit dem Kompetenznetz Einsamkeit (KNE) in Deutschland, um bewährte Ansätze und Erfahrungen in der Bekämpfung von Einsamkeit grenzüberschreitend zu teilen.

Forschungsergebnisse und neue Partnerschaften

Eine neue Partnerschaft mit der Wirtschaftsagentur und dem Wiener Hilfswerk wird die Social Innovation Research Unit (SIRU) dazu nutzen, Forschungsergebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Durch das Projekt „Was gegen Einsamkeit und soziale Isolation in Wien wirkt“ werden wertvolle Erkenntnisse zur Effektivität von Unterstützungsangeboten gewonnen und in die Praxis umgesetzt.

Aus der Einsamkeitsforschung in Wien geht hervor, dass gezielte Angebote, wie Ansprechpersonen für fachliche Informationen, (Bewegungs-)Übungen und geführte Austauschmöglichkeiten in der Gruppe, eine wirksame Rolle in der Reduktion von sozialer Isolation und individuell gefühlter Einsamkeit spielen. Auch die Angebote zur Stärkung des Sozialkapitals der Teilnehmenden zeigten Wirkungspotenziale auf. Diese Erkenntnisse werden nicht nur dazu beitragen, die bestehenden Angebote zu verbessern, sondern auch als Grundlage für zukünftige Interventionen gegen Einsamkeit dienen.

Ausblick 2024

Die Senior*innenbeauftragte der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber, betonte bei der Veranstaltung: „Um Einsamkeit zu bekämpfen, benötigen wir Umfelder, die einen aktiven Lebensstil ermöglichen. Bemühen wir uns gemeinsam darum, Menschen zu ermutigen, wieder nach draußen zu gehen und am sozialen Leben teilzuhaben!“

Im laufenden Jahr engagiert sich die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich intensiv darin, das Bewusstsein für die Bedeutung sozialer Verbindungen zu schärfen und konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit umzusetzen. Dabei soll ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung der psychosozialen Gesundheit und Lebensqualität geleistet werden: