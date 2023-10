× FREI.Spiel für faire Bildungschancen

Freiwillige unterstützen Kinder und Pädagog*innen direkt in Schulen, Kindergärten und Horten.

Während der Schulstart und die damit verbundenen Kosten für viele Familien bereits eine schwere Belastung darstellen, ist an Nachhilfe oder individuelle Förderung für sozioökonomisch benachteiligte Haushalte meist gar nicht zu denken. Hier setzt der Verein FREI.Spiel an und leistet damit einen wichtigen Beitrag gegen soziale Isolation und Einsamkeit.

Niederschwellige Förderung unabhängig vom sozialen Status

Der Verein FREI.Spiel, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, arbeitet derzeit mit rund 200 Freiwilligen in Schulen, Horten und Kindergärten in ganz Wien. Bei letzterem liegt der Fokus überwiegend am erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule.

Unter Anleitung der Pädagog*innen begleiten die sogenannten FREI.Spieler*innen Kinder, die vor besonderen Herausforderungen stehen. So helfen sie beispielsweise beim Lernen, Lesen, in der Freizeitgestaltung und auch mit Gesprächen. Durch die regelmäßigen Besuche entstehen vertrauensvolle Beziehungen, die die Kinder motivieren und stärken.

Da die kostenlose Förderung direkt in den Bildungseinrichtungen stattfindet, entfällt ein zusätzlicher Aufwand für alle Beteiligten. Die Freiwilligen erhalten Zugang zu unentgeltlichen themenspezifischen Workshops, werden versichert und laufend begleitet.

Freiwillige in Wien und Niederösterreich gesucht

Vor allem im letzten Jahr ist die Nachfrage nach Freiwilligen seitens der Bildungsinstitutionen stark angestiegen. Zudem wird das Angebot des Vereins FREI.Spiel im Schuljahr 2023/24 nach Niederösterreich ausgeweitet. Um möglichst viele Kinder nachhaltig zu fördern, werden Freiwillige gesucht, die wöchentlich für ca. 2 Stunden Kinder und Pädagog*innen in Schulen, Horten und Kindergärten unterstützen.

Sich freiwillig zu engagieren, kann einen selbst und andere vor Isolation & Einsamkeit schützen!

Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den Pädagog*innen sind keine pädagogischen Vorkenntnisse notwendig. Freiwillige müssen lediglich mindestens 18 Jahre alt sein, gute Deutschkenntnisse mitbringen und Freude am Umgang mit Kindern haben.

Interessierte wenden sich bitte direkt an FREI.Spiel.

FREI.Spiel – Freiwillige für Kinder

Hofzeile 3/11/14, 1190 Wien

Tel.: +43 664 8165818

E-Mail: freiwillige@freispiel.or.at

www.freispiel.or.at

Ein Angebot - speziell für junge Menschen - das vor sozialer Isolation & Einsamkeit schützen kann. Mehr zum Thema Einsamkeit unter: www.plattform-gegen-einsamkeit.at