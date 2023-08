Vitamin-Infusionen: Helfen sie wirklich?

Mediziner:innen klären auf: Hier haben Leser:innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen.

Frage: Ich (52) lese immer öfters, dass Vitamin-Infusionen für mehr Energie sorgen und das Aussehen verbessern sollen. Stimmt das?

Antwort: Infusionen liegen momentan im Trend, und das aus gutem Grund. Durch die intravenöse Verabreichung wird der Verdauungstrakt umgangen und die Wirkstoffe gelangen direkt in das Blut und die Zellen -also dorthin, wo sie hingehören. wichtig ist aber zu verstehen, dass Infusionen nicht zur präventiven Anwendung gedacht sind, sondern als akute Helfer fungieren. Sie sind problemorientiert und können bei konkreten Symptomen wie Müdigkeit oder Stress unterstützen. Das Angebot an Infusionen ist mittlerweile vielfältig und personalisiert. Je nach Symptomen können Detoxinfusionen - die den Körper während einer Fastenkur beim Entgiften unterstützen -oder Immuninfusionen verabreicht werden, die die körpereigene Abwehr stärken. Besonders beliebt sind außerdem Beauty-Infusionen. Anti-Aging-Highlights mit Spermidin und NaD+ erneuern und verjüngen die Zellen, werden in Österreich aktuell aber nur sehr exklusiv angeboten. wichtig ist, dass Infusionstherapien immer von geschultem Personal durchgeführt werden und unter ständiger ärztlicher Aufsicht, um etwaige Nebenwirkungen oder Reaktionen zu behandeln.