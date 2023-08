''Melanom'': So gefährlich ist schwarzer Hautkrebs

So lassen sich 50 Prozent aller Krebstoten in Österreich vermeiden "Die Hälfte aller Krebs-Todesfälle wäre durch bessere Vorsorge vermeidbar", sagte Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, bei einer Pressekonferenz in Wien. "Die beste Krebstherapie ist, ihn erst gar nicht zu bekommen."