× Krebsgefahr: Warnung vor Fencheltee für Kinder

Fencheltee wird bei Verdauungsbeschwerden, leichten Magen-Darm-Krämpfen, Völlegefühl oder Blähungen eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Daher wird er gerne Babys und Kleinkindern bei entsprechenden Beschwerden eingetrichtert. Die Österreichische Krebshilfe warnt jetzt davor.

Das Verabreichen von Fencheltee ist zur Behandlung von Blähungen und Bauchschmerzen bei Babys und Kleinkindern weitverbreitet. In der Apotheke, im Supermarkt oder der Drogerie sind zahlreiche Teesorten aller bekannten Teemarken vertreten. Fenchelsamen enthalten ätherisches Öl, das Verdauungsbeschwerden lindern soll. Doch abgesehen davon, dass eine Wirksamkeit nicht bewiesen ist, enthält Fenchel den krebserregenden Stoff Estragol, der dem Tee seinen Anis-Geruch verleiht.

© Getty Images ×

Krebserregender Inhaltsstoff

Bereits in den frühen 2000er-Jahren warnten Experten vor dem in Fencheltee enthaltenden Estragol in Lebensmitteln. Eine aktuelle Bewertung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zeigt, dass vor allem sehr hohe Dosen von Estragol "hepatotoxisch" sind. Diese können also Leberkrebs verursachen.

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine wissenschaftliche Richtlinie des Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) der EMA vom Mai 2023. In dieser Aufarbeitung wurde anhand von Tierversuchen mit sehr hohen Dosen von Estragol eine Hepatokanzerogenität in zahlreichen Studien nachgewiesen. Dies ist insofern trotz dieser hohen Dosen von Bedeutung, als der tatsächliche Gehalt von Estragol in Fencheltees außerordentlich stark schwanken kann.

Warnung für Babys, Kleinkinder und Schwangere

Laut der Österreichischen Krebshilfe wird Fencheltee für Kinder unter vier Jahren nicht empfohlen, da für die sichere Anwendung in dieser Altersgruppe keine ausreichenden Daten vorliegen. Zudem sei die Wirkung von Fencheltee bei Bauchschmerzen und Blähungen nicht genügend belegt. Auch stillenden Müttern wird abgeraten, fenchelhaltige Produkte zu konsumieren. Zudem sollte bedacht werden, dass Fenchel auch in einzelnen Babynahrungsmitteln in Breiform enthalten ist, was die Bestimmung der erreichten beziehungsweise erreichbaren Tagesdosis erschwert. Bei Kindern von vier bis elf Jahren sollte Fencheltee nur sehr zurückhaltend und mit großen Abständen dazwischen verabreicht werden.