× Krampfadern richtig behandeln

Krampfadern sind wieder zurück: Ein Experte gibt Ratschläge.

Frage: Vor drei Jahren sind meine Krampfadern mit Radiofrequenz behandelt worden. Jetzt sind wieder einige neue zu sehen. Wie ist das möglich?

Antwort: Erstens: ist die Neigung dazu meist angeboren. Daher können Varizen auch an anderen Stellen wieder kommen. Zweitens: hängt das Wiederauftreten an bereits behandelten Arealen auch von der gewählten Technik ab. Sie muss exakt auf die Gegebenheiten des/der Patient:in abgestimmt sein. Nicht jede Technik eignet sich für jedes Venenproblem. Als besonders haltbar bei Krampfadern in den großen Stammvenen hat sich die Hybrid-Saphaena-Technik (Saphaena: große Hautvene) erwiesen. Bei dem minimal-invasiven Eingriff schrumpft man den Venenabschnitt mit Laser oder Radiofrequenz.

Danach wird der kleine, verbleibende Rest der Ader über einen Mini-Zugang in der Leiste abgebunden. Dieser kurze Zusatzeingriff bringt ein deutlich anhaltenderes Ergebnis und erlaubt bereits wenige Tage danach sportliche Aktivitäten. Er hinterlässt auch keine Narben oder unschöne Hautverfärbungen.