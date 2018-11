Antibiotika: Was man wissen sollte

Wirkweise Gezielt Antibiotika sind gezielt wirkende Medikamente, die ausnahmslos gegen Bakterien gerichtet sind. Sie funktionieren auf einer von zwei Ebenen: Sie töten vorhandene Bakterien ab oder hemmen deren Wachstum. Dies geschieht einerseits durch Zerstörung der Zellwände der Bakterien, sodass sich diese auflösen, und andererseits mittels Eingreifens in den Stoffwechsel, wodurch ein Weiterwachsen der Bakterien effektiv unterbunden wird. Arten von Antibiotika Unterschiede Um Antibiotika differenzieren zu können, stellt sich die Frage, gegen ­welche Bakterien sie gerichtet werden sollen. Die Medizin unterscheidet neben gramvariablen und unbestimmten Arten die zwei Hauptgruppen „grampositiv“ und „gramnegativ“. Der Unterschied liegt hier im Aufbau der Zellwand. Vereinfacht gesagt, muss ­geklärt werden, ob sich die Antibiotika gegen Keime, die in der Luft vorkommen (z. B. Pneumokokken bei Lungenentzündung), oder gegen Keime, die ohne Sauerstoff auskommen (z. B. im Urogenitaltrakt oder Darm), richten. Prinzipiell werden die meisten Antibiotika oral verabreicht. Von lokaler Anwendung wird, ob des erhöhten Allergierisikos, generell abgeraten. In diesen fällen helfen Antibiotika Bakterien Antibiotika werden ausschließlich gegen bakterielle Erkrankungen eingesetzt. Häufige Beispiele für bakterielle Infektionen, die einer Antibiotikatherapie bedürfen, sind etwa Lungenentzündung, Divertikulitis (Entzündung der Darmschleimhaut), Meningitis, Harnwegsinfekte oder eine ­akute Nasennebenhöhlenentzündung mit grüner (bakterieller) Sekretbildung. Hier sind sie wirkungslos Viren Da, wie bereits erwähnt, Antibiotika ausschließlich bei bakteriellen Infekten wirksam sind, helfen sie bei allen Krankheiten, denen keine bakterielle Ursache zugrunde liegt, NICHT. Es ist also ein leider weitverbreiteter Irrglaube, dass sie bei häufigen viralen Infekten, z. B. der oberen Atemwege (Erkältung & Co.), helfen würden. Grippe ist viral Da die Grippe durch Orthomyxoviren ausgelöst wird, sind Antibiotika zur Bekämpfung auch hier nicht geeignet. Erkranken allerdings immunschwache Personen wie chronisch Kranke oder Senioren an der Grippe, können zur Prävention vor ­sogenannten Superinfektionen (meist eine Lungenentzündung) Antibiotika verabreicht werden. Eine bereits aufgetretene bakterielle Superinfektion ist in jedem Fall mit Antibiotika zu therapieren. Gefahr: Resistenz Risiko Eine „Resistenz“ bedeutet, dass Mikroorganismen wie z. B. Bakterien in der Lage sind, die Wirkung von antibiotischen Arzneimitteln abzuschwächen oder zu neutralisieren. Hauptrisikofaktor für die Bildung von Resistenzen ist eine falsche und zu häufige Einnahme. Hinzu kommt, dass in der Massentierhaltung Antibiotika zum Einsatz kommen und so in den natürlichen Kreislauf gelangen. (Der Konsument ist durch achtsamen Kauf heimischer Lebensmittel mit Bio- oder AMA-Gütesiegel auf der sicheren Seite.) Die Bakterien setzen sich gegen diese Angriffe zur Wehr und bilden Resistenzen. Eine antibiotikaresistente, bakterielle Erkrankung kann lebensbedrohlich werden.