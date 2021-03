Maximale Wirkung, minimaler Zeitaufwand.

Ab 30 Jahren baut jeder Mensch 1 Prozent Muskelmasse pro Jahr ab, mit 60 Jahren und älter sind es sogar 2 Prozent. Dies besagen internationale Studien zu „Sarkopenie“, auch „Muskelschwund“ genannt. Im Alter von 30 bis 60 Jahren kann ein Mensch bis zu 30 Prozent seiner kompletten Muskelkraft verlieren, von 60 bis 70 Jahren sind es 20 Prozent. Kurz zusammengefasst könnte ein 70-jähriger Mensch bis zu 50 Prozent seiner gesamten Muskelkraft verlieren. Die demographische Entwicklung und die moderne Medizin bewirken zudem, dass die Leute immer älter werden und dadurch länger im Ruhestand sind - die Muskulatur ist darauf aber oft nicht vorbereitet.

„Ein buckliger Rücken oder ein Gehstock sind oftmals die Folgen, weil die Muskulatur den Körper nicht mehr stützt“, stellt M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann fest und ergänzt: „Die gewonnene Lebenszeit können viele nicht agil und vital genießen. Um dem Muskelschwund etwas entgegenzusetzen, ist EMS-Training mit M.A.N.D.U. die perfekte Lösung. Wir helfen dabei, Muskelmasse aufzubauen und betreiben ein gesundheitspräventives Training.“ Bei M.A.N.D.U. trainiert man seine gesamte Muskulatur in Rekordzeit und kann mit der präzischen Ganzkörperanalyse „InBody“ seinen Trainingsfortschritt und seinen Muskelaufbau regelmäßig messen.

© M.A.N.D.U.Ines Thomsen

Nur 15 Minuten pro Woche - weil’s reicht

Getreu dem Motto ‚maximale Wirkung, minimaler Zeitaufwand‘ trainiert der Kunde einmal die Woche 15 Minuten. „Mehr Effizienz mit einmal in der Woche eine Viertelstunde trainieren geht nicht“, sagt Kaufmann. Die Technik, Muskeln mit Strom zu stimulieren, kommt ursprünglich aus der Kosmonautik, wird in der Sportmedizin sehr stark eingesetzt und ist eines der wirkungsvollsten Trainings weltweit. EMS ist die Abkürzung für „elektrische Muskelstimulation“. Das funktioniert so: Der Strom stimuliert den Körper nicht oberflächlich, sondern in der Tiefe und ist somit prinzipiell für Jedermann geeignet, der fitter und vitaler werden will. Die Member können in jedem M.A.N.D.U.-Store trainieren und M.A.N.D.U. ist mittlerweile nicht nur in Österreich mit etwa 40 Standorten Marktführer im EMS-Segment, sondern mit rund 50 Stores in 5 Ländern aktiv, darunter auch in Deutschland und den USA.

