Süßigkeiten abgewöhnen: Tipps gegen Zuckersucht

Süßigkeiten abgewöhnen hat viele gesundheitliche Vorteile, ist aber auch eine ganz schöne Herausforderung. Mit diesen Tipps gelingt's!

Laut Statista konsumiert jeder Mensch in Österreich durchschnittlich 79,5 Gramm Zucker pro Tag. Die WHO empfiehlt hingegen nur 25 Gramm. Diese hohen Mengen Zucker können negative Folgen für die Gesundheit haben, zum Beispiel, in dem sie Heißhunger begünstigen, den Zähnen schaden, Diabetes fördern und natürlich zu einer Gewichtszunahme führen können. Gesundheitsexperten raten daher, die tägliche Menge Zucker zu reduzieren. Dafür kann man sich unter anderem Süßigkeiten abgewöhnen.

So entsteht das ständige Verlangen nach Süßem

Die sogenannte "Zuckersucht" ist zwar wissenschaftlich nicht belegt, doch ein konstantes Verlangen nach etwas Süßem wurde bereits in mehreren Studien bestätigt. Verantwortlich dafür sind vor allem Prozesse im Gehirn. Süße Lebensmittel und Zucker schütten im Gehirn Dopamin aus, das ein Wohlgefühl auslöst. Der Körper möchte natürlich zurück zu diesem Wohlgefühl und versucht dies durch den süßen Geschmack erneut zu erzeugen. Besonders wenn man gestresst oder unglücklich ist, kann das Verlangen nach diesem Dopaminschub steigen.

Süßigkeiten abgewöhnen: So gelingt's