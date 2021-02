Premiere: Erster GESUND&FIT-Tag

TV-Highlight. „Alles für Ihre Gesundheit 2021!“ – unter diesem Motto stand der erste GESUND&FIT TAG auf oe24.TV. Das Who‘s Who der Gesundheitsbranche beantwortet gestern die wichtigsten Fragen zu den aktuellsten Health-Themen.



Die anerkannte Virologin der MedUni Wien Priv.-Doz. Dr. Monika Redlberger-Fritz teilte im Interview mit Niki Fellner spannende Insights zu den heiß diskutierten Themen Coronamutationen, -Impfung und Risiken – inklusive positiver Nachrichten zum Thema Langzeitfolgen nach Impfung! Redlberger-Fritz: „Es wurden bereits über 100 Millionen Menschen weltweit geimpft!“ Langzeitfolgen können aufgrund dieser umfangreich gesammelten Daten bereits ausgeschlossen werden.

Diashow: GESUND&FIT TAG 2021 - Talks 1/8 © Kernmayer Priv.-Doz. Dr. Monika Redlberger-Fritz im Interview mit Niki Fellner

2/8 © Kernmayer Urologe Univ. Prof. Dr. Bob Djavan im Talk

3/8 © Kernmayer Naturheilmittel-Expertin Dr. Christine Reiler

4/8 © Kernmayer Präventionsmediziner DDr. Dietmar Rösler im Experten-Talk

5/8 © Kernmayer Ernährungstherapeutin Sasha Walleczek

6/8 © Kernmayer O. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Christian Noe greifte das Thema geistige Gesundheit auf

7/8 © Kernmayer Gynäkologe Armin Breinl und Moderator Volker Piesczek

8/8 © Kernmayer OÄ Dr. Sabine Hölzl, Fachärztin für Augenheilkunde im Experten-Talk GESUND&FIT TAG 2021 - Talks ×





Besser leben in Zeiten von Corona

Fachwissen am neuesten Stand präsentierten auch Urologe Univ. Prof. Dr. Bob Djavan und Präventionsmediziner DDr. Dietmar Rösler. Prof. Djavan widmete sich dem wichtigen Thema der Corona-Risiko-Gruppen und informiert in diesem Zusammenhang über Impfempfehlungen und Schutzmaßnahmen. DDr. Rösler, Experte für Nahrungsergänzung, verriet, wie wir unsere Abwehr in Top-Form bringen.

Diashow: Die Experten des ersten GESUND&FIT DAY 2021 1/8 © Getty Images OÄ Dr. Sabine Hölzl

2/8 © Getty Images Ernährungstherapeutin Sasha Walleczek

3/8 © Getty Images DDr. Dietmar Rösler

4/8 © Getty Images Dr. Christine Reiler

5/8 © Getty Images Univ.-Prof. i.R. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Christian Noe

6/8 © Getty Images Priv.-Doz. Dr. Monika Redlberger-Fritz

7/8 © Getty Images Dr. Armin Breinl

8/8 © Getty Images Univ. Prof. Dr. Bob Djavan Die Experten des ersten GESUND&FIT DAY 2021 ×





Baby, Beauty-Secrets & Brain-Health

Was erwartet Menschen mit Kinderwunsch in Zeiten einer Pandemie? Wie kann ich mit dem richtigen Lifestyle best möglich vorsorgen? Und wie bleibe ich mit der Kraft der Natur gesund, jung und schön? Diese und viele weitere Fragen beantworteten Wissenschafter O. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Christian Noe, Naturheilmittel-Expertin Dr. Christine Reiler, Ernährungstherapeutin Sasha Walleczek und Gynäkologe Armin Breinl. OÄ Dr. Sabine Hölzl informierte im spannenden Talk über Augengesundheit.