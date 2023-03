Besserer Schlaf mit Ayurveda

Ayurvedische Selbstbehandlungen: Kopf- und Fußmassage

Wirkung der Kopfmassage:

Sie hilft bei Schlafstörungen, Verspannungen, Nervosität und Stress.

Zutat der Kopfmassage:

Sesamöl – aufgewärmt im Wasserbad

Anleitung der Kopfmassage:

- Gesichtsmassage: Man beginnt mit einer Gesichtsmassage und ölt sämtliche Bereiche des Gesichts mit warmem Sesamöl ein: Stirn, Schläfen, Augen, Augenbrauen, Nase, Kiefer und Kaumuskulatur, Ohren, Kinn, Wangen und Mund in kleinen, kreisenden Bewegungen und Streichungen nach außen, also von der Nase weg massieren. Dann mit dem Kopf-Nacken-Bereich fortfahren.

- Kopf-Nacken-Massage: Zuerst den Nacken vom Haaransatz weg ausstreichen, den Kopf vom Haaransatz in Richtung Kopfkrone mehrmals in kreisenden Bewegungen und auch in streichenden Bewegungen von innen nach außen massieren. Zum Schluss den gesamten Kopf in kreisenden Bewegungen massieren.

Wirkung der Fussmassage:

Die Fußmassage erdet und fordert den Schlaf.

zutaten der Fussmassage:

Warmes Sesamöl mit ätherischen Ölen wie Lavendel oder Ylang Ylang verfeinern.

Anleitung derFussmassage:

Die Fußmassage wird abends angewendet. Sie wird in kreisenden Bewegungen und auch in streichenden Bewegungen durchgeführt. Auch das Sprunggelenk kann mit den Fingern umkreist und mit dem Öl gut massiert werden.

Zum Massieren der Füße kann man den Fuß in beide Hände nehmen, sodass die Daumen auf dem Fußrücken liegen und die anderen Finger die Fußsohlen umschließen. Den Fußrücken streicht man mit den Daumen sanft vom Sprunggelenk in Richtung Zehen aus. Dann dreht man den Fuß und streicht genauso die Fußsohle mit den Daumen aus.

Gut zu wissen:

Möchte man bei einer abendlichen Fußmassage zur Ruhe kommen, sollte man

darauf achten, dass die Bewegungen vom Körper wegleiten und der Massagedruck sanft ist. Ein fester Druck würde anregend wirken und damit zu später Stunde wieder aufwecken.