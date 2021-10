Anti Aging: Wie unser Lifestyle den Alterungsprozess steuert

Was ist Autophagie?

Ein Recyclingprogramm. Autophagie ist ein Aufräumprozess in unseren Zellen, der dafür sorgt, dass zellulärer Abfall und angesammelte Zellbestandteile, für die es keine Verwendung mehr gibt, entsorgt werden. Eine fehlerhafte Autophagie spielt eine Rolle bei der Alterung und Neurodegeneration. Angestauter Zell­abfall kann dafür sorgen, dass Zellen schneller absterben oder träger werden.

Die Autophagie gerät mit dem Alter ins Stocken, da unter anderem der Stoff Spermidin, der die Autophagie triggert, mit etwa 30 Jahren abnimmt. Der Körper kann damit mit Stressoren, wie Umweltfaktoren oder schlechter Ernährung, weniger gut umgehen. Wie kann sie aktiviert werden?

Durch einen gesunden Lebensstil:

1. Studien haben bereits den Zusammenhang von Fasten mit der Aktivierung der Autophagie herauskristallisiert. Durch das Fasten wird die Zelle dazu gebracht, die Autophagie zu aktivieren und alte ­Bestandteile zu verdauen und wieder zu verwerten. 2. Neue Studien deuten darauf hin, dass sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole wie Resveratrol, Rottlerin, Genistein und Curcumin, Flavonoide wie Quercetin,

Polyamine wie Spermidin und Zucker wie Trehalose eine Rolle bei der Aktivierung der Autophagie spielen und so als Fasten-Ersatz (oder Mimetikum) wirken. Der intrazelluläre Mechanismus führt zu einer Aktivierung und Wiederherstellung der Autophagie. Dadurch wird zellulärer Abfall wieder effizienter entsorgt, ohne dass gefastet werden muss. Die Stoffe sind in natürlichen – vorrangig pflanzlichen Lebensmitteln enthalten: Weizenkeime, Pilze, Brokkoli, Karfiol und Knollensellerie sind gute Spermidin-Quellen. Resveratrol ist in der in der Schale von roten Trauben und in Erdnüssen stark enthalten. Quercetin findet sich in Kapern, Liebstöckel und Äpfeln. Curcumin kann z. B. in Form von Kurkumapulver eingenommen werden.