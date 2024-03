7 Schlaf-Tipps für die Zeitumstellung

Es ist wieder so weit: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Wechsel zur Sommerzeit - die Uhren werden um 2:00 Früh eine Stunde nach vorn gestellt. Nicht für jeden ist die Umstellung angenehm.

Vielen Menschen bereitet die Zeitumstellung massive Probleme beim Schlafen. Zu wenig Schlaf kann sich negativ auf die körperliche und geistige Gesundheit auswirken. Die Duftexperten von Ava May Aromas haben sich mit Carlie Gasia, einer zertifizierten Schlafwissenschaftlerin bei Sleepopolis, zusammengetan und haben sieben Tipps, damit das Schlafen, trotz Zeitumstellung gut klappt, entwickelt.

1. Vermeiden Sie gewisse Gerüche in ihrem Schlafzimmer

Laut der Schlafexpertin Carlie ist es wichtig, bestimmte Gerüche in Ihrem Zimmer zu vermeiden, um einen guten Schlaf zu haben. Manche Düfte können nämlich noch wacher machen - unter anderem Zitrusfrüchte aber auch Pfefferminze. Laut der Expertin stimulieren solche Gerüche denselben Nerv, der aktiviert wird, wenn man Riechsalze verwendet. Auch wenn solche Düfte vielleicht nicht stark sind, so können sie dazu führen, dass man aufwacht.

2. Vermeiden Sie längere Nickerchen

Auch wenn viele Experten der Meinung sind, dass Nickerchen gesund sind, meint die Schlafexpertin Carlie gegenüber der "Daily Mail": "Widerstehen Sie dem Drang, tagsüber Nickerchen zu machen, um den Schlafverlust während der Zeitumstellung auszugleichen.“ Sie sagt weiter: „Obwohl es am besten ist, Mittagsschläfchen nach Möglichkeit zu vermeiden, kann ein kurzer Mittagsschlaf, insbesondere nach einer schlechten Nachtruhe, Ihnen dabei helfen, einen Teil Ihrer Schlafschulden zu begleichen und Ihre Genesung zu beschleunigen.“ Laut der Expertin reiche ein kleiner Nap von circa 15 bis 20 Minuten vollkommen aus.

3. Verwenden Sie eine Aromalampe

Während es wichtig ist, einige Düfte zu meiden, ist es für den Schlaf besser, andere zu integrieren. Mit einer Aromalampe kann man gut sein Schlafzimmer mit gewissen Düften ergänzen. Laut der Expertin ist unter anderem Sandelholz ein beruhigender Duft, aber auch Vanille eignet sich perfekt zum Entspannen in der Nacht. Außerdem hilft Vanille dabei, Depressionen und Angstzustände zu lindern.

4. Achten Sie auf ihre Ernährung

Es ist clever, die Essenszeiten an den Tagesrhythmus anzupassen, z. B. früher am Tag zu essen und am Abend nur mehr leichtere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das optimiert den Stoffwechsel - außerdem empfiehlt die Schlafwissenschaftlerin Carlie, den Koffein- und Alkoholkonsum vor dem Schlafengehen einzuschränken, da auch diese die Schlafqualität beeinträchtigen können.

5. Achten Sie darauf, dass ihr Raum abgedunkelt ist

„Lichteinwirkung kann die innere Uhr manipulieren.“ „Das Öffnen von Verdunklungsrollos beim Aufwachen und ein morgendlicher Spaziergang im natürlichen Sonnenlicht kann Ihren Tagesrhythmus ankurbeln, indem es dem Gehirn signalisiert, dass es Zeit ist, den Tag zu beginnen“, sagte Carlie.

6. Das Schlafzimmer sollte aufgeräumt sein

Ein aufgeräumtes und gut riechendes Schlafzimmer hilft bei der Beruhigung und minimiert die Ablenkung, dadurch kann man besser einschlafen.

7. Die richtige Temperatur spielt eine wichtige Rolle

Der finale Tipp ist fast der wichtigste - die richtige Temperatur im Schlafzimmer. Laut Schlafexpertin sollten die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad liegen.