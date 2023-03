× 25. März: Großer gesund&fit Tag auf oe24.TV

Auf oe24.tv! Österreichs renommierte Gesundheitsexpert:innen teilen beim großen Health-Day am 25. März ihre besten Tipps und machen Sie fit für die schönste Zeit des Jahres.

Österreich erfolgreiches Gesundheits-TV-Format - der GESUND& FIT TAG - lädt am 25. März zum bereits fünften Mal renommierte Expert: innen zu hochinformativen TV-Talks. Der große Health-Day auf oe24.TV steht diesmal ganz im Zeichen des Frühlings - der Unbeschwertheit, Vitalität, Lebensfreude und Leichtigkeit.

Innovationen am Punkt



Möglichst lange in möglichst guter Gesundheit zu leben, das ist das große Bestreben unserer Zeit. Medizin und Forschung entwickeln sich rasant weiter und unterstützen immer effizienter bei der Vorbeugung von Erkrankungen sowie der Therapie von Gesundheitsproblemen. Einige von Österreichs renommierten Expert:innen geben am 25. März einen leicht verständlichen Einblick in komplexe Themen wie Langlebigkeitsforschung, Präzisionsmedizin und Schmerztherapie - mit spannenden Insights und vielen Praxistipps für Sie.

Das sind die Talk-Gäste

Präzisionsmedizin



Medikamententherapie nach Maß: Dr. Astrid Pinsger-Plank, MSc ist Ärztin für Schmerztherapie. Im TV-Talk klärt die Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie über das revolutionäre Fachgebiet Präzisionsmedizin und die Pharmakogenetik (Anm.: erforscht den Einfluss einzelner Gene auf die Arzneimittelantwort) auf.

Hilfe durch Hormone



Wechselbeschwerden, nein danke: Gynäkologe Dr. Armin Breinl über die Renaissance der Hormonersatztherapie.



Fitness als Medizin



So senken Sie ihr biologisches Alter: Fitnesspionier Ernst Minar verrät, wie Bewegung zur besten Medizin und zu einem wirkungsvollen Jungbrunnen wird. Der Inhaber der Premium-Fitnesskette John Harris Fitness gibt zudem Einblick in die bedeutendsten Fitness-Trends.



Jungbrunnen Spermidin

Zellverjüngung ankurbeln: Der Stoff Spermidin, den unsere Zellen und unser Darm produzieren, regt ein körpereigenes Detoxprogramm an, das Zellen repariert und verjüngt. Mit 30 nimmt die Produktion ab. Wie man seinen Spermidin-Spiegel hoch hält, verrät Experte Vedran Bijelac (GF spermidineLIFE®).

Achtung, Allergie



Wachsende Belastung: Allergiker:innen stehen mittlerweile das ganze Jahr unter Stress. Augenarzt Priv.-Doz.Dr. Günal Kahraman und Ulrike Swoboda (Ursapharm) helfen Symptome zu lindern.

Schmerzen lindern



Neue diätische Therapie: Eine gute Versorgung mit Nährstoffen ist eine wichtige Therapiesäule. Apotheker mag. pharm. Thomas Wolf spricht über ein hochwertiges diätetisches Lebensmittel zur Behandlung von Beschwerden des Bewegungsapparates und der Nerven -wie Polyneuropathien, Wirbelsäulensyndromen und Nervenschmerzen (Neuralgien).

