× Die Top 5 Sport-Leggings im Redaktions-Test

Sie sind noch auf der Suche nach Sport-Leggings, auf die Verlass ist? Fitness-Redakteurin Jessica Farthofer und gesund&fit Chefredakteurin Nina Fischer machten den großen Leggings-Test. Das ist unsere Top-Auswahl für jeden Anlass.

Die Joggerin

© On Running ×

Die neue, vielseitige Performance-Leggings „Movement Tights Long“ von On Running ist ideal für entspannte Läufe. Der hohe, fest sitzende Bund sorgt dafür, dass die Tights nicht rutschen und in den Taschen kann man seine Wertsachen sicher, aber griffbereit aufbewahren. 129,95 Euro; on-running.com

Die Stylische

© STRONGER

Die Explore Leggings von Stronger haben einen bequemen, hohen Taillenbund mit einem weichen Gummizug an der Innenseite. Die Außenseite überzeugt mit ihrem auffälligen „Black Sky“- Look, der definitiv die Blicke auf sich zieht. Das Modell gibt es übrigens auch mit floralen Prints oder buntem Zebra-Muster. 89 Euro; strongerlabel.com

Die Allrounderin

© lululemon ×

Mit der Wunder Train High-Rise Tight von Lululemon treffen Sie stets die richtige Wahl, egal ob beim Sport oder im Alltag. Die dezenten Farbtöne integrieren sich nahtlos in jede Garderobe. Der Kordelzug am Bund hält die super dehnbare und weiche Leggings an Ort und Stelle – auch bei High Intensity Workouts. Die versteckte Tasche im Bund bietet Platz für Karte und Schlüssel. 128 Euro; zalando.at

Die Abenteurerin

© Falke ×

Gehen, Wandern, Kraxeln und Klettern – die Damen Trekking Tights von Falke ist bequem, flexibel, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Der schmale Schnitt und die extra hohe Taille formen eine schöne, feminine Figur. Schräge Seitentaschen bieten Stauraum für Wander-Must-Haves, Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen ermöglichen ein einfaches Umziehen und Reflektoren sorgen für Sichtbarkeit. 200 Euro; falke.com

Die Wetterfeste

© Under Armour ×

Wen die Kälte vom Training abhält, der hat jetzt keine Ausrede mehr! Die Under Armour Train Leggings ist nämlich speziell für kaltes Wetter designt worden. Der zweilagige Stoff hat eine ultrawarme, gebürstete Innenseite und eine glatte, schnell trocknende Außenseite. 60 Euro; underarmour.eu