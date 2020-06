Sommer-Fitness im Check

- 400 Kalorien pro Stunde

Was ist es? Sie kennen SUP ( Stand-up-Paddling) schon und möchten etwas Abwechslung am SUP-Board? Dann probieren Sie doch SUP-Yoga! Bei der Sportart werden die verschiedenen Asanas/ Yoga-Übungen einfach am Brett ausgeführt und machen sie deshalb noch intensiver. Bei den Stunden orientiert man sich am besten am eigenen Yoga-Level, von Vinyasa Flow Level 1 bis 3 ist alles dabei. Bei der Bekleidung ist übrigens auch alles erlaubt, vom gemütlichen Yogi-Outfit bis hin zum Bikini kann man in jeder Kleidung trainieren. Auf Sonnenschutz nicht vergessen! Voraussetzung SUP- sowie Yoga-Erfahrung sind hier absolut von Vorteil. Es gibt aber auch Stunden für blutige Anfänger. Kostenfaktor Verleih: ca. 15 Euro für 60 Minuten

Geführte Stunde: ca. 32 Euro Mit Wind? Wie beim SUP ist hier ein ruhiges Gewässer von Vorteil.



Mit wem? Sowohl alleine als auch zu zweit sowie in der Gruppe (Boards können aneinander fixiert werden).



Fit-Faktor

Beim SUP-Yoga bringt man das Beste von Stand-up-Paddling und Yoga zusammen. So trainiert man durch die Instabilität den Gleichgewichtssinn und die Tiefenmuskulatur des gesamten Körpers sowie on top die je nach Yoga-posen bewusst angesprochene Muskulatur. Fun-Faktor Hat man erst mal den Dreh raus und die Balance gefunden, macht SUP-Yoga nicht nur Spaß, sondern ist auch ideal, um dem Alltag zu entfliehen. Wenn das Ins-Wasser-Fallen nicht stört (denn das passiert), kann je man nach Laune entweder energiegeladen in Tag starten oder am Abend runterkommen.