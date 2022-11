DIY-Färbesets für Augenbrauen & Wimpern in unterschiedlichen Farbnuancen für einen natürlichen Festtags- & Silvesterlook oder als Geschenk für Beauty-Lover.

Mit den Produkten von BeautyLash® muss man sich keine Sorgen um Weihnachts- oder Silvester-Styling mehr machen. Lange, dichte Wimpern und prägnante Augenbrauen sorgen für einen ausdrucksstarken Look. Mit den praktischen DIY-Färbesets von BeautyLash® gelingt das natürliche und dennoch ausdrucksstarke Styling à la Anna Veith im Handumdrehen!

BeautyLash - Augenbrauen & Wimpern Farben 1/3

2/3

3/3 © BeautyLash / Network PR BeautyLash Kit in der Farbe braun. © BeautyLash / Network PR BeautyLash Kit in der Farbe dunkelbraun. © BeautyLash / Network PR BeautyLash Kit in der Farbe schwarz.

Natural Beauty: Anna Veith

Anna Veith verkörpert den Lebensstil moderner Natürlichkeit und Schönheit. In Sachen Styling vertraut sie diese Festsaison als BeautyLash® Testimonial voll und ganz auf die unkomplizierten Färbesets der österreichischen Marke. Annas Natural Beauty Look für das anstehende Weihnachts- und Neujahrsfest kann mit der Brow & Lash Colour ganz einfach in den eigenen 4 Wänden erzielt werden.

© BeautyLash / Network PR ×

Brow & Lash Colour für einen natürlichen Look

Die Brow & Lash Colour ist in drei Farbnuancen erhältlich und verleiht den Augenbrauen und Wimpern farbige Frische. Die Farbpigmente legen sich während der Anwendung sanft von außen um die Härchen – dadurch sind die Färbesets ideal dafür geeignet, um Lücken auszugleichen. Die Färbesets sind dermatologisch getestet und stellen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe die ideale Alternative für PPD-Allergiker dar.



Besonders praktisch sind sie auch bei schütteren Augenbrauen: die Haut wird bei der Anwendung leicht mit angefärbt, wodurch ein natürlich nachgezeichneter Look

entsteht!

Goodbye Mascara!

Kein Abschminken. Kein Verkleben. Dauerhafte Ausdrucksstärke.

Die BeautyLash® Brow & Lash Colour in der Nuance "Schwarz" setzt die Wimpern perfekt in Szene und verleiht ihnen intensive Farbfrische. Damit erhält die Augenpartie sichtbar mehr Ausdruck und Intensität. Die Farbpigmente legen sich während der Anwendung sanft von außen um die Härchen, weshalb das Färbeset perfekt zum Färben der Wimpern geeignet ist. Das vegane Produkt ist ebenso dermatologisch sowie augenärztlich getestet und für PPD-Allergiker geeignet!



Besonders praktisch: Die Farbergebnisse halten bis zu 6 Wochen und sind wisch- und wasserfest. Mit nur einer Anwendung sind Augenbrauen und Wimpern also sowohl zu Weihnachten als auch zu Neujahr perfekt gestylt!

Farbflecken-Entferner als ideale Ergänzung

Sollte beim Färben mal etwas daneben gehen, können die unerwünschten Spuren auf der Haut mithilfe des Farbfleckenentferners ganz einfach beseitigt werden. Die sanfte Rezeptur des Farbflecken-Entferners von BeautyLash® erlaubt die Anwendung rund um die sensible Augenpartie, am Oberlid und unterhalb des Auges. Einfach unmittelbar nach dem Färben auf ein Wattepad geben und die entstandenen Verfärbungen sanft abwischen.

Vegan & Made in Austria

Die BeautyLash® Färbesets sind vegan und wurden von der Vegan Society zertifiziert. Hergestellt werden die Produkte unter den höchsten Qualitätsstandards am Produktionsstandort im niederösterreichischen Leopoldsdorf.

www.beautylash.com