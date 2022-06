»easy eating«: Die neue Abnehm-Bibel

Ernährungsberaterin Ursula Vybiral verrät in ihrem neuen Buch "easy eating", wie man ohne Verzicht gezoelt Gewicht verlieren kann.

Gewicht verlieren ohne Kalorienzählen oder Verzicht, sondern mit Freude am Essen? Das geht! In ihrem neuen Buch bündelt Ernährungsberaterin, Abnehm-Expertin, Mindset-Coach und Initiatorin des easy eating Movements Ursula Vybiral ihr gesamtes Know-how in Sachen gesunder und nachhaltiger Ernährung. Nicht weniger essen ist die Devise, sondern bewusster – ohne großen Verzicht, stattdessen mit viel Genuss. Denn Vybiral ist davon überzeugt, dass Abnehmen nur mit Essen funktioniert. Am besten mit Essen, das auch schmeckt.

"easy eating – Abnehmen funktioniert nur mit Essen", erschienen im Almalthea Verlag; 29 Euro.

Eine neue Methode

Von den größten Abnehm-Bremsen zu den 12 Abnehm-Geboten, von konkreten Tipps, Hacks und Rezepten für den ganzen Tag bis Fasten, Auswärts-Essen, Achtsamkeit und Bevorratung liefert die große Abnehm-Bibel einen Masterplan zum Erfolg. „easy eating ist die Antithese einer Diät. Vielmehr ist es ein Ernährungsleitkonzept, das uns im besten Fall fortan für immer begleitet: Maß und Ziel statt Verzicht, tiefgreifende Veränderung statt temporärer Selbstgeißelung“, so Ursula Vybiral über ihre Methode – ein Konzept, das mit Genuss und Freude zum Wohlfül-Gewicht führt!