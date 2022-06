Internationale Studie bestätigt:

Ab 30 kann sich unser Körper immer schlechter gegen oxidativen Stress und freie Radikale schützen. Die Folge ist, dass wir frühzeitig altern.

Nicht nur unsere Haut ist von oxidativen Alterungs- und Entzündungsprozessen betroffen, sondern auch unser Herz-Kreislauf-System und unsere Nerven. So wird oxidativer Stress mit einer Vielzahl an schwerwiegenden Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Krebs, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall sowie nervlichen Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer in Zusammenhang gebracht. Eine aktuelle Meta-Studie liefert jetzt den Beweis, dass die Einnahme einer Kombination spezieller Mikronährstoffe, die in Dr.Owl IMMUNAID enthalten sind, den oxidativen Stress im Körper signifikant senken kann und bestätigt damit die ernährungsmedizinische Arbeit von Dr.Owl.

© Gerhard Merzeder ×

Vorbeugung statt Erkrankung

Durch ungesunden Lebensstil, vor allem durch Rauchen und Alkohol, aber auch durch andere Einflüsse wie UV-Licht oder intensiven Sport entstehen vermehrt freie Radikale, die oxidativen Stress auslösen. Das weltweit führende ernährungsmedizinische Journal „Nutrients“ hat in der soeben publizierten Cover Story die ernährungsmedizinische Effektivität der Mikronährstoff-Kombination in Dr.Owl IMMUNAID bestätigt. Fakt ist, die in Dr.Owl IMMUNAID kombinierten antioxidativen Nährstoffe reduzieren nachweislich oxidativen Stress im menschlichen Körper, und zwar signifikant.

Diese Einsicht ist bahnbrechend, denn somit ist auch medizinisch belegt, dass die Einnahme der Mikronährstoffe von Dr.Owl IMMUNAID nicht nur oxidativen Alterungsprozessen entgegenwirken, sondern damit auch zur Vorbeugung schwerwiegender Erkrankungen beitragen kann.

© Gerhard Merzeder ×

Nährstoff-Kombination im Fokus

Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen klar: „Um unser Immunsystem tatsächlich zu unterstützen, reicht es nicht einem Getränk nur Vitamin C oder Zink beizumischen und „Immun“ drauf zuschreiben, wie es aktuell der Trend zu seien scheint. Das ist meiner Einschätzung nach Täuschung des Konsumenten. Die Studie beweist klar, dass nur die richtige Auswahl, Kombination und Dosierung an Nährstoffen zu tatsächlicher ernährungsmedizinischer Wirkung führt“ so Mag. Georg Haschke, Geschäftsführer von Dr.Owl Nutri Health.

Dr.Owl IMMUNAID liefert die höchste Nährstoff-Dichte in einem Getränk und enthält zusätzlich erstmals weltweit das stärkste natürliche Antioxidans - Astaxanthin - das aus über 20 Millionen Algen des Typs Haematococcus Pluvialis gewonnen wird. Es hat eine 6.000x stärkere antioxidative Wirkung als Vitamin C2 - ein Dr.Owl IMMUNAID Health Pod entspricht damit knapp 450 Zitronen. Hinzu kommen das „Sonnenvitamin“ Vitamin D, Mineralstoffe wie Magnesium und Kalzium und die lebenswichtigen Spurenelemente Zink und Selen, die der Unterstützung des Immunsystems dienen.

Komplementiert wird der Health Drink durch den B Vitamin Komplex (z.B. Folsäure und B12) und ein natürliches slow-release Koffein aus dem Samen der Guaraná Pflanze für mehr Energie. Dies alles hoch konzentriert in einem kleinen Beutel, dem sogenannten Health Pod.

© Gerhard Merzeder ×

Gesundheit trinken

Mit Dr.Owl IMMUNAID kann man Gesundheit jetzt trinken und ganz einfach in die tägliche Routine integrieren. Der Health Drink löst sich wie von selbst in einem Glas Wasser, ganz ohne Rühren und Schütteln, und liefert Schluck für Schluck die volle Tagesdosis der relevanten Mikronährstoffe. Natürlicher Granatapfel und Ingwer-Saft sorgen für den herrlich frischen Geschmack, das natürliche Astaxanthin für die kräftige rot-orange Farbe.

100% clean und zuckerfrei

Der Health Drink Dr.Owl IMMUNAID ist zu 100% clean und enthält weder Zucker noch Konservierungsstoffe, Allergene oder künstliche Farb- und Geschmacksstoffe. Der innovative Health Drink ist zudem 100 % pflanzen basiert und damit vegan.

Dr.Owl IMMUNAID ist jetzt in jeder gut sortierten Apotheke österreichweit (PZN: 5445698) und online erhältlich.