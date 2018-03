Das macht die Zeitumstellung mit uns

Die Umstellung der Sommer- auf Winterzeit und wieder zurück bringt unseren Biorhythmus oft gehörig durcheinander. Welche gesundheitlichen Folgen dies mit sich bringen kann und wie Sie sich davor schützen, weiß unser Experte.

Am 25. März ist es wieder so weit, die Sommerzeit bricht an. Wir stellen unsere Uhr dafür um eine Stunde vor (von 2 Uhr auf 3 Uhr früh). Manchen Menschen sind diese 60 Minuten egal, doch bei anderen haben diese ­Minuten einen enormen Einfluss auf ihr psychisches und physisches System. Warum, erklärt unser Experte Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. OA Dr. med. Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien: „Wir besitzen eine präzise innere Uhr, die mit dem Aktivitätsrhythmus gekoppelt ist. Diese Uhr wird über Zeitgeber – Hell-Dunkel-Rhythmus, aber auch ein Zeitbewusstsein – mit der Lokalzeit synchronisiert. Melatonin, ein Hormon, das hauptsächlich von der Zirbeldrüse, die im Zwischenhirn liegt, ausgeschüttet wird, vermittelt die Hell-Dunkel-Information an alle Zellen des Körpers. Dadurch wird deren Aktivitätslage beeinflusst. Dieses System benötigt einige Tage zur Anpassung an einen Ortszeitwechsel. Bei der Umstellung auf Sommerzeit kommt es zu einer abrupten Verkürzung des Schlafs, denn die Einschlafzeit kann nicht von einem Tag auf den anderen um eine Stunde vorverlegt werden.“ Die Folge: Der ursprüngliche Grundgedanke, durch die Einführung der Sommerzeit Energie und Strom einzusparen, hat auf manche Menschen genau den gegenteiligen Effekt und raubt ihnen die Antriebskraft. Ein häufiges Phänomen dafür ist das Auftreten einer Art „Mini-Jetlag“, der unser Zeitgefühl und den Tagesrhythmus durcheinanderbringt. Genauer erklärt: „Die innere Uhr und der durch die Umstellung auf Sommerzeit erzwungene neue Tagesablauf sind nicht synchron, was zu körperlichen Symptomen, wie z. B. Müdigkeit, Schlafstörungen, Kreislaufschwankungen, und zu psychischen Beschwerden, wie z. B. Konzentrationsstörungen, Verstimmungen, Gereiztheit, führen kann.“, so Dr. Hutter.





Mehr Frauen als Männer betroffen

Besonders am ersten Tag nach der Umstellung fällt uns das Aufstehen in der Früh und das Schlafen gehen am Abend schwerer. Die Tatsache, dass es folglich morgens oft noch dunkel ist, wenn wir ins Büro müssen, kann sich generell negativ auf unsere Stimmung auswirken, erklärt Univ.-Prof. Dr. med Siegfried Kasper, Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Bei 30 Prozent aller Frauen und 18 Prozent der Männer kommt es in der ersten Zeit nach der Zeitumstellung zu einem oder mehreren der genannten Symptome. In manchen Fällen dauern diese auch länger (bis zu zwei Wochen) an und führen zu chronischer Müdigkeit oder Verdauungsproblemen. Verschiedene unabhängige Studien wollen sogar einen Zusammenhang mit erhöhten Herzinfarkt-Einweisungen, Verkehrsunfall-Vorkommnissen und Suizidraten festgestellt haben.

Eulen und Lerchen …

Der innere Rhythmus gerät prinzipiell bei allen Menschen durch die verschobene Zeit leicht durcheinander. Menschen unterscheiden sich allerdings im Ausmaß, in dem sie z. B. von einem abrupten Wechsel des Aktivitätsrhythmus oder einem durch Ortswechsel bedingten Jetlag betroffen sind. Wie stark sie das und auch die Zeitumstellung zu spüren bekommen, wird von folgenden Faktoren beeinflusst: Die eigene innere Uhr, die bei manchen mehr, bei anderen weniger genau gestellt ist. Auch das Alter spielt eine Rolle, denn: Je älter man wird, umso rigider bzw. ähnlicher werden Einschlaf- und Aufwachzeiten von Tag zu Tag. Erst bei sehr alten Menschen lässt diese Genauigkeit oft wieder nach. Menschen, die bereits unter Schlafstörungen leiden, oder Kranke tun sich öfter schwer. Wie stark sich die Zeitumstellung auswirkt, hängt auch davon ab, welcher Chronotyp – Morgen- oder Abendmensch – ma ist. Dies manifestiert sich in einem Unterschied des Biorhythmus von durchschnittlich nur einer Stunde, hat aber dennoch deutliche Folgen für das Erleben und Verhalten.

Warum? Aufgrund der inneren biologischen Uhr treten bei Chronotypen physische Merkmale wie z. B. Hormonspiegel, Körpertemperatur, Schlaf- und Wachphasen sowie Leistungsvermögen zu unterschiedlichen Tageszeiten in unterschiedlicher Ausprägung auf. Folge: Den sogenannten Frühaufstehern oder „Lerchen“ fällt das Aufstehen zu früher Stunde leicht, das Wachbleiben am späten Abend eher schwer. Bei Nachtmenschen bzw. den sprichwörtlichen „Eulen“ verhält es sich genau umgekehrt – für sie wird die Sommerzeitumstellung häufiger zur Belastung.

Winterzeit weniger belastend

Die Umstellung auf die Winterzeit („Normalzeit“, am 28. Oktober 2018) bewirkt, dass es gefühlt abends früher dunkel wird. Das ist für den Schlaf förderlich, weil das Melatonin früher ausgeschüttet wird. Dr. Hutter: „Man kann besser einschlafen und auch länger schlafen – was in unserer Zeit, in der wir ohnehin meist nicht genug Ruhe finden, förderlich ist. Dieser Wechsel macht den Menschen daher weniger zu schaffen.“





Vorbeugen und nachhelfen

Jenen, die unter der Zeitumstellung leiden, wird empfohlen: Beugen Sie dem Mini-Jetlag vor, indem Sie sich eine Woche darauf vorbereiten. Jeden Tag den Wecker ca. zehn Minten früher stellen und bewusst etwas früher schlafen gehen. Wichtig: Bei Einschlafproblemen nicht gleich zu Medikamenten greifen! Schlafhygiene, natürliche Hilfsmittel, Entspannungstechniken oder leichte körperliche Aktivität können helfen (siehe Kasten rechts). Besonders Menschen mit chronischen Krankheiten und festen Zeitpunkten für Medikamenteinnahmen sollten sich durch die oben erwähnte langsame Umstellung vorbereiten.





Nicht jeder Mensch tickt gleich

Der circadiane Rhythmus (ca. 24 bis 25 Stunden) hat uns mehr in der Hand, als wir denken. Daher ist auch jede Beeinträchtigung, selbst in Form eines Gewinns (Winterzeit) bzw. Verlustes (Sommerzeit) von nur einer Stunde, ein Eingriff in die Chronobiologie, den wir spüren. Manche Menschen mehr, manche weniger. Deshalb sollte man hier nicht von einer Person auf andere schließen. Dr. Hutter: „Die große Mehrheit der Menschen steckt selbst eine Umstellung von nur einer Stunde nicht so einfach weg.“ Ob die Zeitumstellung also Sinn macht oder nicht, soll jeder selbst entscheiden. Aus ärztlicher Sicht sind künstliche Eingriffe in heikle und komplexe menschliche Regelkreise und -systeme so weit wie möglich zu vermeiden.