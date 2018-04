WFLWR: Dabei sein per App!

Mittlerweile ein Fixtermin im Kalender aller Laufbegeisterten: der Wings for Life World Run. Am 6. Mai (Startzeit ist um 13 Uhr) treten wieder Hunderttausende Menschen weltweit gegen das sogenannte „Catcher Car“ an und laufen für alle, die es nicht können. Wer nicht vor Ort beim Lauf-Event (Start vor dem Wiener Rathaus) dabei sein kann respektive keinen Startplatz mehr ergattern konnte, hat die Möglichkeit, via App gegen ein virtuelles Catcher Car anzutreten – z. B. auf der Lieblingslaufstrecke.

Die 20 Euro Startgebühr fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung.



Download & Infos

www.wingsforlifeworldrun.com/app