Österreichs Top-Ärzte: Die besten Ärzte Wiens

Start der großen Serie: DocFinder zeichnet zum bereits 13. Mal Österreichs beliebteste Medizinerinnen und Mediziner aus. Diese Woche in Teil 1: die Ranking- Ergebnisse aus Wien.

Die Empfehlungen anderer sind die wertvollste Quelle bei der Suche nach Expert:innen. Sie geben nicht nur Einblick in Kompetenzen, sondern auch in Einfühlungsvermögen und Sympathie. Unternehmer Gerald Timmel hat den urmenschlichen Prozess der Mundpropaganda in die digitale Welt übertragen und mit DocFinder.at eine Plattform gegründet, auf der Patient:innen ihre Mediziner:innen empfehlen können. Anhand der Bewertungen kürt DocFinder im Rahmen der „Patients‘ Choice Awards“ jährlich Österreichs beliebteste Mediziner:innen. „Für diesen Award“, so der DocFinder-Gründer, „wurden über 6,2 Millionen Patientenanfragen und über eine halbe Million Erfahrungsberichte sowie Bewertungen auf Doc-Finder.at berücksichtigt.“

In dieser und den kommenden Wochen gibt gesund&fit einen kompakten österreichweiten Überblick. Vorgestellt werden diese Woche Wiens Top-Mediziner:innen aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde, Gastroenterologie, HNO, Dermatologie, Kardiologie, Pädiatrie, Lungenheilkunde, Orthopädie, Plastische Chirurgie, Rheumatologie Urologie und Zahnmedizin.

Allgemeinmedizin

Dr. med. univ. Nataliya Miraval

Wahlärztin, Privat

1080 Wien

Dr. med. univ. Andrea Wachter

Wahlärztin, Privat

1230 Wien

Dr. med. univ. Ülkü Denia

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

Wahlärztin

1010 Wien

Dr. Gregor Timmel

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

Dr. Tatjana Kukrkic

Wahlärztin

1010 Wien

Dr. Martina Varga-Wagner

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1210 Wien

Dr. med. univ. Johanna Gruther

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA,

Wahlärztin, Privat

1020 Wien

Dr. Birgit Mayr

Wahlärztin, Privat

1010 Wien

Dr. med. univ. Herwig Heinrich Janetschek

Wahlarzt

1010 Wien

Dr. Arash Pourkarami

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1120 Wien

Augenheilkunde

Dr. Jamal Atamniy

Privat

1180 Wien

Dr. Robert Borny,

PhD, MBA, FEBO

Wahlarzt, Privat

1220 Wien

Dr. Matthias Maus

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Victor Derhartunian, FEBO

Wahlarzt

1010 Wien

Dr. med. univ. Michael

Nicolae

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1060 Wien

Priv. Doz. Univ. Lektor Dr. Ramzi Gilbert Sayegh

Wahlarzt, KFA

1120 Wien

Dr. Lejla Pasic-Muradic

Wahlärztin, Privat

1150 Wien

DI Dr. Christian Simader

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Univ.- Doz. Dr. Guido Dorner

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Dr. Irmgard Gruber

Wahlärztin

1040 Wien

Chirurgie

OA Dr. Alexis Freitas, MBA, MSc, F.E.B.S.

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prof. Dr. Alexander Flor

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

Assoc.Prof. Priv. Doz. Dr. Emanuel Sporn

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Frank Marschall

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prim. Dr. Johannes K. Stopfer, FEBS

Privat

1080 Wien

OA Dr. Teodor Kapitanov, FEBS - AWS

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Prof. Dr. Michael Rogy

Privat, SVS, KFA, Wahlarzt

1020 Wien

OA Dr. med. Andreas Franczak, FEBS

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Christoph Rötzer, MSc, MBA

Wahlarzt

1030 Wien

Dr. Mikulas Rottmann

Wahlarzt, Privat

1020 Wien

Frauenheilkunde

Dr. Isabella Franke

Wahlärztin, Privat

1090 Wien

Dr. Michael Mossig

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

OA Dr. Arik Galid

Wahlarzt

1090 Wien

Priv. Doz. DDr. Dr. Michael Feichtinger

Wahlarzt

1130 Wien

Prof. Priv.-Doz. DDr. Alex Farr, MPH

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

Dr. Walter Sacher

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Christine Chung, MPH MSc

Wahlärztin, Privat

1010 Wien

Dr. Alexander Krell

Wahlarzt, Privat

1230 Wien

OÄ Dr. Ulrike Greilberger-Bischof

Wahlärztin, Privat

1090 Wien

Dr. Tanaz Modarressy-Onghaie

Wahlarzt, Privat

1180 Wien

Gastroenterologie

Dr. Corinna Geiger

Wahlärztin, Privat

1010 Wien

Dr. Rainer Watzak

Wahlarzt, Privat, KFA

1200 Wien

OA Dr. Gregor Ulbrich

Wahlarzt

1080 Wien

Dr. Marcus Franz, MSc BVAEB, SVS, KFA

Wahlarzt

1130 Wien

Prim. Priv. Doz. Dr. Thomas-Matthias Scherzer

Wahlarzt

1090 Wien

Assoc.Prof. Priv.Doz. Dr. Thomas Reiberger

Wahlarzt, Privat

1010 Wien



Priv.Doz. Dr. Pavol Papay

Wahlarzt, Privat

1060 Wien



Dr. Martin Scharf

Wahlarzt, Privat

1060 Wien



Priv.Doz. Dr. Sandra Beinhardt

Wahlärztin, Privat

1020 Wien

OA Dr. Lukas Wagner

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Dr. Miodrag Ognjanovic

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

Dr. Stefan Edlinger

Wahlarzt, Privat

1040 Wien

Dr. med. univ. Philipp Wimmer

Wahlarzt, Privat

1040 Wien

Univ.-Doz. Dr. med. univ. Sasan Hamzavi

ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, Privat

1100 Wien

Dr. Christoph Brand

Wahlarzt

1020 Wien

Prof. h.c. Dr. Nedim Pipic

Privat

1180 Wien

Dr. Rainer Schröckenfuchs

Wahlarzt, Privat

1020 Wien

ao. Univ.-Doz. Dr. Verena Niederberger-Leppin

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1020 Wien

Dr. Christian Quint

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1080 Wien

Dr. med. univ. Nikolaus Redtenbacher

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Barbara Franz

Wahlärztin, Privat

1090 Wien

Dr. Katja Schindler

Wahlärztin, Privat

1010 Wien

Ao. Univ.Prof. Dr. Tamara Kopp

Wahlärztin

1010 Wien

Dr. Ines Bonelli

Wahlärztin

1060 Wien

OA Dr. Peter Maximilian Heil

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Dr. med. univ. Alma Kamenica

Wahlärztin, Privat

1020 Wien

Priv. Doz. Dr. Nikolaus Duschek, PhD

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Kaan Harmankaya

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Margit Meidinger

Wahlärztin, Privat

1150 Wien

Dr. Leila Arfaian

Wahlärztin, Privat

1020 Wien

Kardiologie

Dr. Tania Fuchs, MSc.

Wahlärztin

1010 Wien

Priv.Doz. Dr. Stefan Pfaffenberger

Wahlarzt

1080 Wien

OÄ Dr. Manuela Hanke

Wahlärztin, Privat

1070 Wien

OA Dr. Marcel Francesconi

Wahlarzt, Privat, KFA

1030 Wien

Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr. Thomas Gremmel

Wahlarzt

1130 Wien

Dr. Gernot Schlosser

Wahlarzt, Privat

1123 Wien

Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss, PhD FESC

Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1030 Wien

OA Dr. med. univ. Thomas Chatsakos

Wahlarzt

1100 Wien

Dr. Ilyas Kozanli

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

10190 Wien

Assoc. Prof. Priv.Doz. Mag. Dr. Bonni Syeda

Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1210 Wien

Heilkunde

Dr. med. univ. Constanze Schreiner

Wahlärztin

1180 Wien

Dr. George Zabaneh

Wahlarzt

1220 Wien

Dr. Michael Sprung-Markes

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1160 Wien

Dr. Horatiu Cornea

Wahlarzt, Privat

1100 Wien

Dr. med. univ. Cem Kirecci

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat

1120 Wien

Dr. med. Anna Lomnicka-Matyaszczyk

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1230 Wien

Univ. Prof. Dr. Daniela Zaknun, MSc, MBA

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1120 Wien

Dr. Martina Niklas

Wahlärztin

1160 Wien

Dr. Thomas Pachtner

Wahlarzt

1190 Wien

Priv.Doz. DDr. Tamas Fazekas

Wahlarzt

1170 Wien

Lungenheilkunde

Dr. Gernot Rainer

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

OÄ Dr. Elisabeth Leko Mohr

Wahlärztin, Privat, KFA

1090 Wien

Dr. Christian Zagler

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Marcel Rowhani

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat

1030 Wien

Dr. Melina Gulesserian

Wahlärztin, Privat

1130 Wien

ao.Univ.-Prof. Dr. Mehrdad Baghestanian

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prim. Priv.Doz. Dr. Christian Funk

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Ilana Pieper

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat

1220 Wien

Univ.Doz. Dr. Theodor Wanke

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1190 Wien

Dr. Bettina Heindl

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1060 Wien

Orthopädie und orthopädische Chirurgie

Dr. Manuel Scharrer, MBA

Wahlarzt, Privat

1100 Wien

Dr. med. univ. Florian M. Domaszewski

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

Priv. Doz. Dr. Stephan Puchner, MSc.

Privat

1090 Wien

OA Dr. Delio Peter Pramhas

Wahlarzt, Privat

1060 Wien

Dr. Alexander Zembsch

Wahlarzt, Privat, KFA

1130 Wien

OA Dr. Rupert Schuster

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

Dr. Steven K. Moayad

KFA

1120 Wien

OA Dr. Michael Yaser Akta

Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1070 Wien

Dr. Albert Zich

Privat

1090 Wien

Dr. Andreas Birner

Wahlarzt

1120 Wien

Plastische, ästhetische & Rekonstruktive Chirurgie

Dr. Andrea Rejzek

Wahlärztin, Privat

1140 Wien

Dr. René Draxler

Privat

1010 Wien

Dr. med. univ. Ali Saalabian

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Sandra Rigel

Privat

1010 Wien

Dr. Christoph Grill

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Univ.Doz. Dr. Rafic Kuzbari

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Sabine Apfolterer

Wahlärztin, Privat

1030 Wien

Dr. Shirin Milani

Wahlärztin, Privat

1010 Wien

Prim. Dr. Jörg Knabl

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Veith Moser

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Rheumatologie

Prim. Doz. Dr. med. univ. Edmund Cauza

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

OA Dr. Boris Lindner

Wahlarzt, Privat

1130 Wien

Dr. med. univ. Paul Schönfeld

Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1070 Wien

OÄ Dr. med. univ. Emma Husar-Memmer

Wahlärztin, Privat

1150 Wien

OÄ Dr. Daniela Stanek-Kalchhauser

BVAEB, KFA, SVS

1060 Wien

Priv. Doz. Dr. Johannes Grisar

Wahlarzt

1080 Wien

OÄ Priv. Doz. Dr. Ruth Fritsch-Stork

Wahlärztin

1060 Wien

OÄ Dr. Theresa Kapral

Wahlärztin

1080 Wien

OA Dr. Georg Gonda

Wahlarzt

1010 Wien

Dr. Michael Reiter

Wahlarzt, Privat

1210 Wien

Urologie

Priv. Doz. Dr. Christopher Springer, MBA

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Dr. Franklin Emmanuel Kühhas

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Dr. Markus Riedl, F.E.B.U

Wahlarzt, KFA

1050 Wien

Dr. med. Patrick Kaiser

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prof. Dr. Georg Schatzl

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Kourosh Khosravi

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1120 Wien

Dr. Christophe Eidler, F.E.B.U

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat

1090 Wien

Univ. Prof. Dr. Christian-Peter Schmidbauer

Wahlarzt

1090 Wien

OA Dr. Rudolf Hölzel

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Prof. Dr. DDr. hc Shahrokh F. Shariat

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Zahnmedizin

Dr. med. dent. Guido Sampermans

ÖGK, BVAEB, SVS

1140 Wien

Dr. Konrad Jacobs

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. med. univ. et med. dent. Jana Weiss

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1100 Wien

Dr. Lukas Hallmann

Wahlarzt

1060 Wien

Dr. Thomas Pawlowski

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Erik Thaller

Wahlarzt

1050 Wien

Dr. med. dent. Meri Schneider

Privat

1010 Wien

DDr. Andrea Borbely

Wahlärztin, Privat

1050 Wien

Dr. Behfar Basharat

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1150 Wien

Dr. Michael Alexander Glaser

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1230 Wien