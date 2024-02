Intensives Training kann Parkinson-Verlauf umkehren

Eine neue kleine Studie deutet darauf hin, dass intensives Training helfen könnte, die fortschreitende Verschlechterung des Gehirns bei Parkinson-Patienten umzukehren. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Bewegung die Parkinson-Symptome verbessern kann, aber diese Studie zeigt, dass intensives Training möglicherweise sogar die Gesundheit der Gehirnzellen verbessert, die von der Krankheit betroffen sind.

Dopamin Werte Vor und nach dem Training. © Credit: npj Parkinson's Disease (2024). DOI: 10.1038/s41531-024-00641-1 ×

Was ist Parkinson?

Parkinson ist eine Krankheit, bei der bestimmte Gehirnzellen absterben, was zu Symptomen wie Zittern und verlangsamter Bewegung führt. Bisher gibt es keine Heilung, und Medikamente können nur die Symptome lindern. Diese neue Studie legt jedoch nahe, dass intensives Training einen Unterschied machen könnte.

Gehirnscans nach Training

Die Studie umfasste 10 Patienten, die ein sechsmonatiges Training absolvierten. Vor und nach dem Training wurden Gehirnscans durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass das Training die Produktion eines wichtigen chemischen Signals namens Dopamin erhöhte, das für die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen wichtig ist.

Training kehrt die Neurodegeneration um

Experten betonen die Bedeutung von Bewegung bei der Behandlung von Parkinson. Obwohl diese Studie vielversprechend ist, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um zu verstehen, wie Bewegung genau helfen kann. Dennoch könnte Bewegung eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung dieser Krankheit spielen, die weltweit immer häufiger wird.

Weitere Informationen: Bart de Laat et al, Intense exercise increases dopamine transporter and neuromelanin concentrations in the substantia nigra in Parkinson's disease, npj Parkinson's Disease (2024). DOI: 10.1038/s41531-024-00641-1