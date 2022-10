2012 initiierten Philipp Kaufmann und Oliver Strauss die Gründung von M.A.N.D.U. und avancierten innerhalb von nur zehn Jahren zum österreichischen EMS-Marktführer. Zudem ist M.A.N.D.U. über die Grenzen von Österreich nach Deutschland, Frankreich, Chile und vor allem in die USA gewachsen.

„Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht“, so die M.A.N.D.U.-Initiatoren Philipp Kaufmann und Oliver Strauss und ergänzen: „2012 sind wir mit der Eröffnung des Flagship-Stores in der Linzer Altstadt und den ersten Franchise-Nehmern so richtig durchgestartet. Wir haben ein einzigartiges Store-Konzept entwickelt und die großen Technologie-Anbieter in der Fitnessbranche (miha bodytec und InBody) zu einem ganzheitlichen Fitness-Angebot gebündelt. Seither können die Member in einem perfekt betreuten System ihre Muskelkraft einmal in der Woche für 15 Minuten stärken.“

Expansion

Ab 2012 startete M.A.N.D.U. die Expansion in Österreich sowie nach Deutschland, Frankreich und in die USA. 2014/15 war M.A.N.D.U. der erste Anbieter in Amerika, der von der FDA zertifizierte EMS-Geräte verwendete. Zumindest 400 Stores sind für die nächsten Jahren in den Vereinigten Staaten vertraglich fixiert – 16 sind derzeit in Betrieb. Aber auch in Österreich tut sich einiges. „Wir haben zwischen 2020 und Mitte 2022 die Renovierung unseres Flagship-Stores in der Linzer Altstadt vorangetrieben und die größte Investitionsoffensive in der M.A.N.D.U.-Geschichte initiiert“, so M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb.

Wachstum

Zurzeit betreibt der österreichische EMS-Marktführer mit 29 Franchise-Nehmern insgesamt 38 Stores mit über 3.600 Mitgliedern in Europa – und insgesamt mehr als 50 Stores in 5 Ländern. „Trotz der durchaus herausfordernden Zeit wachsen wir nicht nur an Stores und Franchise-Partnern, sondern auch an Mitgliedern“, freut sich Kaufmann. Im März 2022 wurde der erste Kärntner M.A.N.D.U.-Store in Klagenfurt durch den ehemaligen Eishockey-Profi Lukas Titze eröffnet und Ende des Jahres 2022 wird auch noch ein weiterer Store in Amstetten (OÖ) von Franchise-Nehmer Bernhard Müller hinzukommen. Zudem gibt es seit Anfang Oktober mit Premium Coach Julia Lenz für den Flagship-Store in Linz Mitte und Celina Mayrleb in Linz Wegscheid neue Verantwortliche. St. Pölten erhält zudem 2023 einen neuen Store in einem völlig neu errichteten Ärztezentrum.

