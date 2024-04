Warum wir unserer Darmgesundheit mehr Aufmerksamkeit schenken sollen

Der Darm als Immunzentrale.

Der Darm ist unsere größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Nirgendwo sonst in unserem Organismus findet ein intensiverer Kontakt mit körperfremden Stoffen statt. Denn so gut wie alles, was wir zu uns nehmen, gelangt schlussendlich in den Darm. So auch jede Menge Unerwünschtes - wie schädliche Keime, Erreger, Schad- oder Giftstoffe. Mit einer Oberfläche von bis zu 400 m2 stellt der Darm zwar eine enorme Angriffsfläche für Eindringlinge dar, gleichzeitig ist er jedoch unser größtes Abwehrsystem, was ihm zurecht die Bezeichnung „Immunzentrale" eingebracht hat.

So sorgen wir für eine gesunde Darmflora

Ein gesunder Lebensstil mit genügend Bewegung, ausgewogener, ballaststoffreicher Ernährung und die Vermeidung von Stress unterstützt unseren Darm. Dazu gehört auch eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Vor allem Vitamin C und D sowie Zink sind bekannte Immun-Nährstoffe. Vitamin A, Vitamin B6 und B12, Folsäure (Folat) sowie die Spurenelemente Eisen und Kupfer sind ebenfalls für ein funktionierendes (Darm) Abwehrsystem wichtig.

Prä- und Probiotika

Ganz besonders profitiert unsere „Immunzentrale Darm" von nützlichen Bakterien in Form von hochqualitativen Probiotika. Probiotische Bakterien dienen als Nahrung für unsere Darmzellen und sorgen dafür, dass die engen Verbindungen zwischen den Zellen intakt und undurchlässig für unerwünschte Stoffe bleiben. Probiotika finden wir in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Kimchi, Miso, Kefir und Sauerteigbrot. Von diesen Lebensmitteln gerne mehr!

Präbiotika hingegen sind Ballaststoffe, welche den guten Bakterien als Nahrung dienen und sie fördern deren Wachstum. All dies stärkt die Darmbarriere und somit unsere Abwehrkraft. Unlösliche Ballaststoffe kommen vor allem in Getreide, Vollkornprodukten, Pilzen und Hülsenfrüchten vor. Sie sorgen für Masse im Verdauungstrakt. Werden sie mit viel Wasser konsumiert, quellen sie auf und machen satt, beschleunigen den Weg der Nahrung durch den Darm, lockern den Stuhl und sorgen für einen gleich- und regelmäßigen Stuhlgang. Lösliche Ballaststoffe aus zb verschiedenen Obst- und Gemüsesorten sind das so wichtige Futter für viele „gute Bakterien“. Lösliche Ballaststoffe wie Flohsamen wirken sich zudem positiv auf den Zucker- und Fettstoffwechsel, die Immunabwehr und das Nervensystem aus. Schon Franz Xaver Mayr wusste um die enorme Bedeutung des Darms für unsere Gesundheit. Von ihm stammt das Zitat „Der Darm ist die Wurzel der Pflanze Mensch".

Mehr zu diesem wichtigen Thema findest du auf der Website unserer Kolumnistin Ursula Vybiral

