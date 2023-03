Warum wir Kaffee zur falschen Uhrzeit trinken

Der erste Griff am Morgen geht bei vielen direkt zur Kaffeemaschine. Doch, das ist eigentlich der falsche Zeitpunkt für das schwarze, koffeinhaltige Heißgetränk.

Kaffee am Morgen ist nicht die gesündeste Wahl. Alternativen, wie ein Glas Zitronenwasser oder eine Tasse Ingwer-Tee, tun dem Körper deutlich mehr Gutes. Doch den morgentlichen Wachmacher einfach auszutauschen, fällt vielen schwer. Eine neue Studie der University of the Health Sciences in Bethesda zeigt nun allerdings, dass wir morgens keinen Kaffee trinken sollten, zumindest zu gewissen Zeiten nicht.

Kaffee liefert morgens keinen Koffeinschub

Grund dafür ist das Anti-Stress-Hormon Cortisol. Es hilft uns dabei, munter zu werden und unsere Sinne zu wecken. Das Hormon wird vom Körper täglich zwischen 8 und 9 Uhr, 12 und 13 Uhr und 17:30 bis 18:30 Uhr produziert. Und genau zu diesen Zeiten, sollten wir aus zwei Gründen auf zusätzliche Wachmacher, wie Koffein, verzichten:

1. Trinkst du zu dieser Zeit Kaffee, wird die Cortisolbildung erhöht



Die gleichzeitige Einnahme stresst unseren Körper und erzielt somit den gegenteiligen Effekt. Durch die Wechselwirkung, fühlt man sich ängstlich, erschöpft und anfälliger für Stress. Unsere "innere Uhr" gerät somit aus dem Ruder und auch unser Immunsystem wird davon geschwächt. Zusätzlich macht Kaffee zu der Zeit anfälliger für Gewichtszunahme und erhöht das Diabetes-Risiko.

2. Die Kombination von Cortisol und Koffein ist nicht die Beste



In Kombination, entwickelt der Körper zunehmend eine Toleranz gegenüber dem Wachmacherstoff. Die Wirkung des Koffeins lässt nach einiger Zeit nach, was einen unmittelbar dazu bringt, mehr Kaffee zu sich nehmen zu müssen.

Das sind die besten Zeiten für den Kaffeeschub

Damit die tägliche Tasse Kaffee auch die gezielte Wirkung entfalten kann und nicht den ganzen Hormonhaushalt außer Balance bringt, sollte besonders auf die Uhrzeit der Einnahme geachtet werden. Es empfiehlt sich daher, Kaffee zwischen 9:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr zu trinken. Und obwohl es vielleicht für die ein oder andere Morgenroutine schlechte News sind, helfen wir somit Körper und Gesundheit.

Die gute Nachricht: Keiner muss auf die tägliche Dosis Koffein verzichten. Es sollten nur Zeitfenster beim Kaffeekonsum beachtet werden - und das sollte hoffentlich nicht allzu schwer fallen.