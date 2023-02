Die Psychotherapeutin forscht unter anderem zum Thema Angst. in gesund&fit teilt sie sieben Tipps für eine gesündere und stärkere Psyche.

1. Ansprüche überprüfen

100 Prozent immer und überall? Das ist unrealistisch und kann auf Dauer frustrieren. Überlegen Sie sich, in welchen Bereichen Sie 100 Prozent geben wollen und in welchen Bereichen weniger Prozente reichen.

2. Grenzen kennen

Welche Faktoren führen bei Ihnen zu Kopfschmerzen, Verspannungen und Müdigkeit? Können Sie dementsprechend ein wenig Belastungen reduzieren? Wenn ja, wie genau?

3. Kommunikation

Niemand kann Gedanken lesen. Sprechen Sie über Ihre Wünsche oder Belastungen. So erfährt Ihr Gegenüber, was Sie wirklich bewegt und kann entsprechend reagieren. Das kann entlastend sein -sowohl als Freund: in als auch als Partner: in oder Familienmitglied.

© Getty Images ×

4. Schlaf

Verzichten sie im Bett auf Lichtquellen, Medien und essen, um dem Körper ein Signal der ruhe zu vermitteln. das erhöht die Qualität des schlafes.

5. Gedankenwelt

Ihre Gedanken sind nur Ihre Gedanken. Glauben Sie nicht alles, was sie denken. Außerdem können Sie Ihr Denkmuster beeinflussen. Blockieren Sie Negativität.

6. Frischluft

Eine Runde außerhalb der gewohnten vier (Arbeits-)Wände, eventuell mit beschwingender Musik in den Ohren, kann die Stimmung wesentlich beeinflussen. Nehmen Sie sich bewusst ab und zu Zeit für sich.

7. Gemeinsame Auszeit

Momente mit den Liebsten sind ebenso wichtig wie me-Time. Bewusst den Alltag durch einen Kurztrip oder einen Ausflug zu durchbrechen, schafft Vorfreude und hilft neue Energie zu tanken.

© PHOTOWIRESPEED4NG ×

Steckbrief Dipl.-Psych. Janina Rogoll

Diplom-Psychologin Janina Rogoll studierte Psychologie in Klagenfurt und Berlin. Sie ist als psychologische Psychotherapeutin (VT) und Supervisorin in einer psychotherapeutischen Praxis in Berlin tätig. Außerdem lehrt Frau Rogoll an verschiedenen Institutionen, studiert derzeit Perimortale Wissenschaften und forscht zum Thema Angst, tiergestützte Therapie und verwaiste Eltern. In ihrem neuen Buch "Die Seelen-Docs"(Knaur) beschreibt sie, wie wir eine stabile Psyche und damit einen gesunden Lebensstil erreichen können.