Pollenflug: 5 Tipps für Brillenträger

Die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr sorgen für gute Laune. Doch für rund ein Viertel der Österreicher wird das Frühlingserwachen getrübt. Denn es herrscht wieder Pollensaison und die Allergiker:innen leiden.

Rund 25 Prozent aller Österreicher:innen leiden besonders im Frühjahr unter den blühenden Gräsern und dem Pollenflug. Laufende Nasen, ununterbrochenes Niesen, und gereizte Augen können besonders Brillenträger:innen zu schaffen machen. Ein Pollenkalender und die rechtzeitige Vorbereitung mit den folgenden Tipps können aber Unterstützung schaffen und so lästige Symptome deutlich mildern.

Christoph Gruber, Geschäftsführer von Pearle Österreich fasst die wichtigsten Tipps für die Allergiesaison zusammen, um Betroffene möglichst schonend durch die Pollenflugzeit zu leiten.

1. Brillenträger:innen sind in der Pollensaison gut geschützt

In der Pollensaison kann sich besonders glücklich schätzen, wer eine Brille trägt: Denn die Sehhilfe schützt die Augen vor herumfliegenden Gräsern und Pollen. „Die Gläser wirken wie ein Barriereschild“, erklärt Gruber, „Natürlich ist es kein 100 Prozentiger Schutz, aber es kann Abhilfe schaffen.“ Ein weiterer Tipp: Brillenträger:innen sollten in der Allergiephase statt zu Kontaktlinsen tatsächlich vermehrt zur Brille greifen. Der Grund: Die Linsen sammeln die mikroskopisch kleinen Pollen. Bei wiederholtem Einsetzen der Kontaktlinse könnte es hier zu einer Reizung kommen. Wenn man sich dennoch für Linsen entscheidet, sollte man in der Pollenzeit auf Ein-Tages-Kontaktlinsen setzen. „Hilfreich ist auch, die Sonnenbrillengläser mit der gemessenen Dioptrie austauschen lassen, um Outdoor einen optimalen Schutz vor den herumfliegenden Pollen zu haben, ohne dabei auf eine klare Sicht verzichten zu müssen“, erklärt der Optiker Experte.

2. Die richtige Passform macht den Unterschied

Für alle Allergiker und Allergikerinnen ohne Brille kann die Sonnenbrille als Schutz – nicht nur gegen die UV-Strahlen der Sonne – sondern auch gegen den lästigen Pollenflug dienen. Zentral ist dabei die Passform. „Die Lieblingssonnenbrille sollte an die individuelle Gesichtsform angepasst werden, damit sie optimal sitzt und nicht verrutscht. Sowohl der Bügel der Brille als auch der Nasensteg sind formbar. So dass sich diese perfekt an das Gesicht anschmiegen“, erklärt Gruber, „Erfahrene Fachoptiker und Fachoptikerinnen können die Passform ausmessen und die Brille individuell anpassen.“

3. Putzroutine gegen rote Augen

Natürlich sollte man das ganze Jahr über daran denken, die Brillengläser bei Bedarf zu putzen, doch besonders im Frühjahr zur Pollenzeit gilt es noch regelmäßiger die Gläser zu reinigen. So haben festklebende Pollen keine Chance. „Bei Optiker-Fachgeschäften gibt es unterschiedlichste, spezialisierte Reinigungsmittel. Diese sind oft auch desinfizierend und erleichtern das Putzen“, erklärt der Optiker-Experte, „Wer es noch gründlicher wünscht: Beim Besuch eines Fachoptikers lassen sich Brillengläser samt Fassung professionell reinigen, um eine glasklare Sicht genießen zu können.“ Alle, die ein Mehrweg-Brillenputztuch verwenden, sollten dieses in der Pollenzeit noch öfter austauschen und in der Waschmaschine bei 60 Grad regelmäßig auswaschen.

4. Der Griff ins Gesicht…

Die kleinen, lästigen Pollen setzen sich nicht nur auf der Brille, sondern auch auf und unter den Kontaktlinsen, auf den Wimpern, Schminkpinseln und natürlich auch den Händen fest. Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen Hygiene, Haut- und Augenheilkunde sowie Kosmetik empfehlen daher eindringlich: Man sollte sich so gut es geht nicht ins Gesicht fassen – doch jeder tut es. „Forschungsstudien zufolge berührt man sich 400 bis 800 Mal am Tag im Gesicht. Das passiert oft unbewusst, doch die Folgen sind für Allergikerinnen und Allergiker in der Pollenflugzeit nicht zu unterschätzen“, so Gruber. Man sollte deshalb in kleinen Abständen die Hände gründlich waschen und zudem auch das Gesicht miteinbeziehen. Dies kann Reizstoffe beseitigen, die sich in den Wimpern verfangen oder um die Augen festgesetzt haben. Auch das gründliche und regelmäßige Reinigen der Schminkpinsel und Co. hilft, um die Pollenbelastung zu reduzieren und so die Augen zu entlasten.

5. Was tun, wenn´s brennt?

Die Augen jucken, sind rot und tränen – was jetzt? Ein in kaltes Wasser getauchter, sauberer Waschlappen hilft gegen juckende und geschwollene Augen. Am besten legt man diesen auf die gereizten Augen und schließt diese. Akuten Beschwerden kann so entgegengewirkt werden. Auch regelmäßiges Eintropfen hilft, um die Augen immer gut befeuchtet zu halten und möglichen Pollenstaub von der Linse zu entfernen.