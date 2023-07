Mittelohrentzündung & Co.: So schützen Sie die Ohren im Urlaub

Ein Experte erklärt, wie Sie ihre Ohren im Sommer am besten schützen.

Endlich heißt es wieder: Sommer, Sonne, Badespaß. Was dabei nicht fehlen sollte, ist auch der richtige Schutz für unsere Ohren. Dringt Wasser in die Gehörgänge ein, können schmerzhafte Mittelohrentzündungen und Infektionen die Folge sein.

Mit diesen Tipps steht einem erholsamen Ohrlaub nichts mehr im Wege

1. Falls die Ohren auf Reisen zufallen

Im Flugzeug kommt es oft zu Problemen mit dem Druckausgleich, was sich zum Beispiel durch ein „Knacksen“ im Ohr bemerkbar macht. Verursacht wird das ungeliebte Druckgefühl durch eine Veränderung des Luftdrucks während des Startens und Landens. Doch es gibt den einen oder anderen Trick, um das zu verhindern: Nase zuhalten, Mund schließen und versuchen auszuatmen. „Auch durch Gähnen, Schlucken oder durch das Kauen eines Kaugummis kann der Druckausgleich beim Fliegen relativ einfach herbeigeführt werden“, informiert Hörakustikexperte Gerald Icha von Neuroth.

2. Damit kein Wasser im Ohr bleibt

Den ganzen Tag im kühlen Nass – so stellen sich vor allem Kinder die Ferien vor. Wenn Wasser aber beim Schwimmen dauerhaft zu tief ins Ohr eindringt und im Gehörgang verbleibt, können Ohrenschmerzen und Entzündungen die Folge sein. „Feuchtigkeit und Wärme schaffen einen idealen Nährboden für Bakterien und Keime“, erklärt Hörakustikmeister Gerald Icha. Darum sollte man das im Gehörgang vorhandene Wasser nach dem Schwimmen zum Beispiel durch Drehen oder sanftes Schütteln des Kopfes entfernen und die Ohren sorgfältig abtrocknen.

Oder man sorgt bestmöglich vor: „Ein individuell angepasster Schwimmschutz für die Ohren schützt beim Baden zuverlässig vor Spritzwasser – ideal für Kinder, die sich gerne lange im Wasser aufhalten“, empfiehlt der Neuroth-Experte. Auch für Taucher*innen gibt es einen speziell entwickelten Gehörschutz, der den Druckausgleich unter Wasser nicht beeinflusst.

3. Falls es im Urlaub einmal lauter wird

„Egal, ob beim Campen oder rund ums Hotel, nerviger Umgebungslärm ist auch im Urlaub manchmal ein Problem“, sagt Neuroth-Experte Icha. Ein passender Schlafschutz für die Ohren, sorgt auf Reisen für ruhigere Stunden – auch bei der Anreise, wenn es im Zug, Auto oder Flugzeug zu viele störende Nebengeräusche gibt.

Die Sommerzeit ist auch die Zeit der Festivals und Konzerte. „Die Lautstärke kann bei Konzerten schnell über 100 Dezibel betragen, was ab einer gewissen Einwirkdauer gefährlich für die Ohren sein kann und langfristig zu einem unangenehmen Tinnitus führen kann.

4. Damit die Ohren nicht rot sehen

Kaum ein Körperteil bekommt so viel Sonne ab wie unsere Ohren. Trotzdem werden sie beim Sonnenschutz oft vergessen. Dabei ist die Haut hier besonders empfindlich und benötigt vor allem in den Sommermonaten besondere Aufmerksamkeit. Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor oder sogar Sun-Blocker für besonders sensible Haut sind eine gute Möglichkeit, um den Ohren etwas Gutes zu tun. Auch ein Hut spendet wohltuenden Schatten und schützt vor schädlicher UV-Strahlung.