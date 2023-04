Hugh Jackman: So wichtig ist Sonnenschutz im Frühling

Auch schon im Frühling herrscht UV-Gefahr. Hollywoodstar Hugh Jackman hat seine Fans daran erinnert, täglich Sonnencreme zu benutzen. Warum Sonnenschutz auch im Frühling Hautkrebs entgegen wirkt, erklären wir nachstehend.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hugh Jackman über seine Hautkrebs-Erkrankung spricht. Der 54-Jährige postete auf Instagram ein Video, in dem er ein großes Pflaster auf der Nase trägt. An der Stelle sei ihm wegen des Verdachts auf Hautkrebs eine Hautprobe entnommen worden, erklärte er seinen 31 Millionen Followern. Der Australier ratet jedem, sich vor Hautkrebs in Acht zu nehmen: "Egal wie sehr ihr euch gerne in der Sonne bräunen würdet, glaubt mir... Das sind alles Dinge, die vor 25 Jahren passiert sind. Die kommen jetzt raus. Verwendet Sonnencreme. Passt bitte auf euch auf."

Schutz zu jeder Jahreszeit

Beim Sport, im Alltag und sogar an Bürotagen darf der Sonnenschutz nicht fehlen - besonders jetzt im Frühling nicht! Denn nach den finsteren Wintermonaten fährt die Haut die Melaninproduktion gerade erst langsam wieder hoch, um ihren natürlichen Schutzschild vor schädlicher UV-Strahlung zu bilden. Idealerweise integrieren Sie Sonnenschutz in Ihre tägliche Pflegeroutine. Denn, auch an bewölkten Tagen dringen UV-Strahlen durch. Mit Sonnencremen, Fluids und BB Creams mit Sonnenschutz unterstützen wir die Haut dabei, gesund zu bleiben.

Hautkrebs-Risiko reduzieren

Die Wiener Dermatologin Dr. Barbara Franz betont, "Sonnenschutz hat definitiv einen hohen Stellenwert in der Hausgesundheit". Oberste Priorität hat dabei freilich der Schutz vor Hautschäden. Diese beginnen schon lange vor dem Sonnenbrand und können bis zum Hautkrebs führen. Dessen schlimmste Form ist das maligne Melanom - auch bekannt als schwarzer Hautkrebs. Er ist sehr aggressiv, streut oft schon vor der Behandlung in Blut und Lymphe. Wer sich gut und konsequent einschmiert, kann das Risiko erheblich reduzieren.

Sonnenschutz auch als Anti-Aging Mittel

Ebenso profitiert die Haut auch in der Pflege davon. Denn Sonnencreme filtert nicht nur die gesundheitsschädigenden UVB-Strahlen, sondern auch UVA-Strahlen. Diese verursachen zwar keinen Sonnenbrand, können aber andere schwerwiegende Folgen haben. Sie zerstören beispielsweise jene Fasern, welche der Haut eine feste und elastische Struktur geben.

"UVA-Strahlen dringen tief in die Hautschichten ein und verursachen dort chronische Entzündungsreaktionen. Es kommt zu einer starken Ausschüttung von Matrix-Metalloproteasen, der direkte Gegenspieler der kollagenen Fasern, die für die Spannkraft der Haut verantwortlich sind. Sie werden durch die übermäßige Ausschüttung regelrecht zerstört", so die Dermatologin. Die Haut verliert an Spannkraft und wirkt fahl. "Man kann den Alterungsprozess der Haut nicht stoppen. Aber durch Lichtschutzfaktor mit hohem Filter kann man den Prozess erheblich herauszögern", so Dr. Franz. Durch den Schutz der körpereigenen kollagenen Fasern "bleibt die Haut wesentlich länger jugendlich".

Wir empfehlen...

Die Sonnenpflegeprodukte von LANCASTER bieten mit ihren hochwirksamen Formulierungen mit starken Technologien nicht nur umfassenden Sonnenschutz, sondern überzeugen ebenso mit fortschrittlich reparierenden Anti-Aging-Eigenschaften. Die Sonnenpflege wurde speziell für die wichtigsten Hautbedürfnisse bei Sonneneinstrahlung entwickelt, wie etwa Pigmentflecken, Falten und Hautempfindlichkeiten. Die Hybrid-Produkte der SUN PERFECT Serie kombinieren umfassenden Sonnenschutz mit leistungsstarker Anti-Aging-Wirkung als unverzichtbaren Bestandteil einer täglichen Hautpflegeroutine:

SUN PERFECT Illuminating Cream Face SPF50

© Lancaster

SUN PERFECT Infinite GlowFluid Face SPF50