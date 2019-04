gesund&fit-award 2019:

Seit bereits fünf Jahren teilen Österreichs bedeutendste Ärzte, Forscher, Sportler sowie Spezialisten aller Gesundheitsbereiche Woche für Woche ihr Know-how und ihre Erfahrung in gesund&fit. Sie verhelfen damit Hunderttausenden Leserinnen und Lesern zu einem gesünderen, vitaleren, nachhaltigeren und selbstbestimmteren Leben. Das gesund&fit-Team um Magazin-Herausgeberin und Award-Mastermind Jenny Magin würdigt diesen beispiellosen Einsatz Jahr für Jahr im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung und ehrt mit dem gesund&fit-AWARD die beliebtesten Persönlichkeiten der Branche. Am 22. Mai wird der begehrte Publikumspreis zum bereits dritten Mal verliehen. Im eindrucksvollen Ambiente des Palais Niederösterreich werden die gläsernen Statuetten heuer in insgesamt sieben Kategorien übergeben – und zwar in den Bereichen Gesundheit, Fit Food, Sport & Fitness, Skin Care, Healthy Lifestyle, Gesund-Initiative des Jahres sowie Nachhaltigkeit (siehe auch Infos links)! Wer von den insgesamt 21 Nominierten einen gesund&fit-AWARD mit nach Hause nehmen darf, das bestimmten wie immer Sie – unsere Leserinnen und Leser!





Voten Sie für Ihre Favoriten!

Merken Sie sich bitte gleich folgendes Datum vor: Der Countdown zum größten Gesundheitspreis des Landes startet kommende Woche mit der gesund&fit-Ausgabe vom 29. April. In diesem Heft stellen wir Ihnen alle Nominierten 2019 vor. Zeitgleich öffnet sich online auf gesund24.at das große Online-Voting. Ab diesem Zeitpunkt können Sie täglich einmal für die Nominierten Ihrer Wahl in jeder Kategorie stimmen. Die Preisanwärter mit den meisten Stimmen erhalten den Award in der jeweiligen Kategorie.





Feiern Sie mit!

Neben den beeindruckenden Nominierten darf Silvia Schneider, die Moderatorin des Abends, auch heuer wieder hochkarätige Guestspeaker auf der Bühne begrüßen. In den vergangenen Jahren bewegten u. a. Top-Mediziner Prof. Christoph Zielinski und Yoga-Ikone Ursula Karven mit ihren Auftritten. Sie möchten die Stars der Branche live erleben? Auf gesund24.at haben Sie demnächst die Möglichkeit, VIP-Tickets für die große Gala am 22. Mai zu gewinnen.

Kategorien im Überblick:  Gesundheit  Fit Food  Sport & Fitness  Skin Care  Healthy Lifestyle Gesund-Initiative des Jahres  Nachhaltigkeit