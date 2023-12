Gerda Rogers: Das große Gesundheitshoroskop 2024

Was halten die Sterne für Sie in puncto Gesundheit, Fitness, Körper und Seele bereit? Star-Astrologin Gerda Rogers verrät Ihr Gesundheitshoroskop 2024.

WIDDER (21.3. – 20.4.)

Jänner: Legen Sie nicht zu ungestüm los, denn ab dem 5.1. werden Sie Reserven brauchen! Unter dem Mars-Quadrat kommen sehr anstrengende Wochen auf Sie zu. Ruhe bewahren!

Februar: Bis 13.2. ist noch erhöhte Vorsicht geboten. Mental sind Sie aber schon ab dem 6.2. wieder viel besser drauf. Ab dem 14.2. sind Sie auch physisch wieder in Form.

März: Lebensfreude, Unternehmungslust und Ideenreichtum prägen die Wochen bis zum 22.3. Ab dem 17.2. wird es auch Zeit, wieder mehr für Ihr Äußeres und Ihre Attraktivität zu tun.

April: Alles wieder etwas mühsamer, aber Sie sind geistig hellwach. Überstürzen Sie nur nichts. Nehmen Sie sich lieber mehr Zeit, um in Ruhe über alles nachzudenken.

Mai: Mars steht jetzt in Ihrem Zeichen und verleiht Ihnen enorm viel Energie. Er könnte aber auch für große Stressbelastung sorgen. Auf das richtige Maß kommt es an.

Juni: Ab dem 10.6. wird es Zeit für Entschleunigung. Gut, wenn Sie sich jetzt mehr Zeit für alles nehmen und vor allem dafür, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen.

Juli: Ein Monat für Ihre Schönheit und für die Lebensfreude. Verpassen Sie sich ein neues Styling und brechen Sie in einen Urlaub auf, der nichts zu wünschen übriglässt.

August: Unterwegs zu sein, Bewegung und frische Luft sind jetzt die Wohlfühlkriterien. Ordnung zu schaffen, ist dem Wohlbefinden auch dienlich. Mental sind Sie ab 16.8. spitze.

September: Sie sollten jetzt wieder einmal ein Erholungsphase einlegen, um sich für die mühsamen nächsten Wochen zu wappnen. Werden Sie gesundheitsbewusster.

Oktober: Mars im Krebs empfiehlt Ihnen, besser auf Ihre Lebensgewohnheiten, speziell auf Ihre Ernährung, zu achten. Gehen Sie langsamer, gelassener und geduldiger an alles heran!

November: Ab dem 5.11. sind Sie ein wahres Energiebündel. Mars im Löwen verleiht Ihnen enormen Rückenwind. Intellektuell und mental sind Sie in bestechender Form.

Dezember: Der Energieschub durch Mars hält weiterhin an. Und auch Merkur zeigt weiterhin eine starke mentale Konstitution an. So sind auch sportliche Höchstleistungen möglich.

STIER (21.4. – 20.5.)

Jänner: Mars verleiht Ihnen schon ab dem 6.1. enorme Kraft und Ausdauer. Es ist auch der richtige Monat, um an Ihre Attraktivität zu denken und sportlich daran zu arbeiten.

Februar: Bis 13.2. sind Sie nach wie vor in sehr guter Form. Danach wird es Zeit, ein paar Gänge zurückzuschalten und vorsichtiger zu werden. Zeit, für eine Nachdenkpause.

März: Die ersten drei Monatswochen könnten noch sehr mühsam werden. Machen Sie ein bisschen Urlaub oder fahren Sie auf Kur! Ab dem 24.2. geht es endlich wieder voran.

April: Maßvolles Tempo! Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken! Energetisch sind Sie gut drauf, nur nicht wieder zu ehrgeizig!

Mai: Ihr Energielevel steigt spürbar. Das gibt Kraft für neue Initiativen, auch in Sachen Gesundheit. Der ideale Monat, um mit einem neuen Fitnessprogramm loszulegen.

Juni: Mars steht ab dem 10.6. in Ihrem Zeichen und bringt Ihnen genügend Energie, um auch großen Herausforderungen gewachsen zu sein. Aber mehr Sport, statt zu viel Stress!

Juli: Die Hochenergiephase hält noch bis 20.7. an. Überfordern Sie nur Herz und Kreislauf nicht! Sich zur Entspannung massieren zu lassen, tut Ihnen jetzt besonders gut.

August: Bis 15.8. sind Sie mental sehr stark. Danach sollten Sie aber Ihre Nerven schonen. Zeit für einen erholsamen Urlaub, in dem Sie sich richtig verwöhnen lassen sollten.

September: Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Lebensgewohnheiten zu überdenken und allenfalls zu ändern. Ein guter Monat für Gesundheitsmaßnahmen und Therapien aller Art.

Oktober: Mars spendet immer noch angenehme Energie und lädt Sie ein, nachhaltig Kraft zu tanken. Für Maßnahmen im Dienste Ihrer Schönheit ist die Zeit bis 17.10. optimal.

November: Ab dem 5.11. steht Mars im spannungsgeladenen Quadrat zu Ihrer Sonne. Jetzt könnte es wieder sehr anstrengend werden. Tempo drosseln und viel vorsichtiger werden!

Dezember: Die Herausforderung durch Mars zieht sich bis zum Jahresende hin. Meiden Sie jedes Risiko, schwimmen Sie am besten nur mit dem Strom und ruhen Sie sich aus!

ZWILLINGE (21.5. – 21.6.)

Jänner: Bedenken Sie, dass Saturn auf der Bremse steht und schauen Sie demgemäß auch viel besser auf Ihr Wohlergehen. Ein guter Zeitpunkt, um sich durchchecken zu lassen.

Februar: Schön langsam, vernünftig und gesundheitsbewusst! Ab dem 14.2. haben Sie wieder viel mehr Energie. Tun Sie ab dem 17.2. wieder einmal mehr für Ihre Schönheit!

März: Sehr hohes Energielevel noch bis 21.3. Um danach einen Absturz zu vermeiden, sollten Sie schon ab Mitte des Monats ein bisschen entschleunigen und vorsichtiger werden.

April: Jetzt lasten Saturn und Mars schwer auf Ihnen. Wer die Möglichkeit zu einem erholsamen Urlaub hat, sollte Sie nutzen. Alle anderen sollten den Schongang einlegen.

Mai: Mars bringt wieder viel mehr Energie. Ein guter Monat, um sich auf sportliche Weise wieder in Form zu bringen und auch, um mit einer gesünderen Lebensweise anzufangen.

Juni: Genießen statt hetzen ist die Devise des Monats. Jupiter hilft Ihrer Zuversicht auf die Sprünge, Mars lädt Sie zu Ruhe und Entspannung ein. Alle Hektik abschütteln!

Juli: Unter dem soliden Stier-Mars geben bis 20.7. noch Ruhe und Stabilität den Ton an. Ab dem 21.7. meldet sich Saturn wieder zu Wort. Da ist erst mal Gelassenheit angesagt.

August: Mars und Jupiter in Ihrem Zeichen verleiten Sie dazu, Ihr Tempo deutlich zu erhöhen. Vorsicht, Saturn könnte im Weg stehen! Einsatz klug dosieren, um sich nicht zu überfordern.

September: Jetzt sollten definitiv Regeneration und mehr Gesundheitsbewusstsein auf dem Programm stehen. Ein erholsamer Urlaub oder ein Kuraufenthalt wären dafür ideal.

Oktober: Bis 13.10. sind Sie mental sehr aufgekratzt, was in Verbindung mit Mars für große innere Unruhe sorgen könnte. Atmen Sie durch und bleiben Sie auf einem ruhigen Kurs!

November: Ab dem 5.11. versorgt Sie Mars wieder mit sehr belebender Energie. Muten Sie nur Ihren Nerven nicht wieder zu viel zu. Sich gut zu organisieren ist am wichtigsten.

Dezember: Sie müssen nicht alles allein schaffen, dürfen ruhig mehr delegieren. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihr Schönheit und Ihre Lebensfreude und Unterstützung dankbar an!

KREBS (22.6. – 22.7.)

Jänner: Cool bleiben und langsam und sehr überlegt ins neue Jahr starten! Andernfalls könnten Sie sich sowohl körperlich als auch nervlich sehr schnell überfordern.

Februar: Kürzer treten bis 13.2.! Ab dem 14.2. wird alles wieder viel entspannter und lockerer. Gut, wenn Sie endlich bereit sind, mehr Leichtigkeit zuzulassen und zu genießen.

März: Ganz easy noch bis 22.3.! Nehmen Sie sich bis 11.3. auch mehr Zeit für Ihr Äußeres. So könnten Sie etwa aus einem neuen Styling auch neue Lebensfreude beziehen.

April: Mars und Saturn versorgen Sie jetzt mit enormen und nachhaltigen Energien. Nur auf Ihr Nervenkostüm sollten Sie besser achten. Lieber langsamer und sehr konzentriert!

Mai: Der aggressive Widder-Mars könnte ab 18.6. in Verbindung mit Merkur für Unruhe sorgen. Fuß vom Gas – nicht zuletzt im Auto und beim Sport! Vorsicht hat Vorrang.

Juni: Die unruhige Phase hält noch bis 9.6. an. Danach dürfen Sie sich endlich zurücklehnen und entspannen. Sie werden sich von all den Strapazen schnell und gut erholen.

Juli: Bis 20.7. sollten Sie sich mehr Zeit nehmen, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Fahren Sie doch mit Ihren Lieben auf Urlaub, das lässt Sie bestimmt aufblühen!

August: Verschaffen Sie sich mehr frische Luft, Bewegung und Abwechslung! Es ist daher auch ein guter Monat, um Reisen zu unternehmen und anregende Eindrücke zu sammeln.

September: Mars steht ab 5.9. in Ihrem Zeichen. Das könnte Stress bedeuten, verleiht Ihnen auch viel Kraft, Mut und Initiative. Dosieren Sie Ihren Einsatz maßvoll!

Oktober: Mars gibt Ihnen den ganzen Monat über Rückenwind, muten Sie bis 13.10. Ihren Nerven nicht zu viel zu! Das positive Feedback bis 17.10. tut Ihnen sehr gut.

November: Lassen Sie sich in Ihrem neu gewonnen Selbstvertrauen nicht wieder entmutigen! Für Ihre Seele ist es jetzt wichtig, mutig, souverän und selbstbewusst aufzutreten.

Dezember: An Ihrem Wohlbefinden ist jetzt kaum zu rütteln. Wenn Sie sich kreativ betätigen, kommt bestimmt noch mehr Lebensfreude auf. Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen!

LÖWE (23.7. – 23.8.)

Jänner: Tanken Sie nachhaltig Kondition und lassen Sie auch kleine Wehwehchen nicht anstehen. Ein wichtiger Monat, um sich gegen Anstrengungen zeitgerecht zu wappnen.

Februar: Ab Mitte des Monats steht Mars in Opposition zu Ihrer Sonne. Das könnte viel Kraft kosten. Belasten Sie Ihren Kreislauf nicht übermäßig.

März: Die anstrengende Mars-Phase zieht sich noch bis 22.3. hin. Immerhin sind Sie ab dem 11.3. nervlich und mental bestens gerüstet. Physisch ist immer noch Vorsicht geboten.

April: Spürbare Erleichterung. Sie sollten aber jetzt erst mal eine Erholungs- und Regenerationsphase einlegen. Geistig sind Sie hellwach. Da dürfen Sie sich anstrengen.

Mai: Unter dem Widder-Mars strotzen Sie vor Energie und sind kaum zu halten. Passen Sie aber gut auf, dass ab dem 16.5. Ihre Konzentration mit Ihrem Tempo Schritt hält!

Juni: Powern Sie sich bis 9.6. nicht zu sehr aus! Ab 10.6. steht Mars in Spannung zu Ihrer Sonne und sorgt wieder für eine mühsame Phase. Entspannung ist das wichtigste Gebot.

Juli: Der Stier-Mars konfrontiert Sie noch bis 20.7. mit großen Herausforderungen. Ein erholsamer Urlaub wäre als Ausweichmanöver ideal. Auf jeden Fall viel kürzertreten!

August: Alles wieder viel leichter und angenehmer. Führen Sie Ihren Atemwegen viel Frischluft zu und denken Sie über Gesundheitsmaßnahmen nach, die Ihnen guttäten!

September: Jetzt wird es tatsächlich Zeit, viel gesundheitsbewusster zu werden. Verbessern Sie Ihre Lebensgewohnheiten punkto Schlaf und Ernährung, lassen Sie Schädliches los!

Oktober: Unter dem Krebs-Mars schadet es nicht, sich einmal gründlich durchchecken zu lassen, auch um sicherzugehen, dass Sie für den Jahresausklang gut gewappnet sind.

November: Ab dem 5.11. steht Mars in Ihrem Zeichen. Das bringt zwar einen Powerschub, könnte aber großen Stress verheißen. Legen Sie also lieber etwas vorsichtiger los!

Dezember: Der rückläufige Mars könnte ab dem 7.12. als Energiebremse fungieren. Gehen Sie nur nicht über Ihre Grenzen! Merkur verleiht Ihnen aber großen mentalen Schwung.

JUNGFRAU (24.8. – 23.9.)

Jänner: Die ersten Tage sind etwas mühsam, aber ab dem 6.1. kommen Sie zusehends in Hochform. Mars verleiht Ihnen sehr viel Energie, ab 15.1 sind Sie mental topfit.

Februar: Ihre bestechende Form hält noch bis 14.2 an. Danach tun Sie gut daran, sich zu entspannen und gelassener an alles heranzugehen. Ab dem 24.2. heißt es Nerven schonen.

März: Erhöhte Nervenbelastung bis 10.3. Machen Sie ein paar Tage Urlaub, um Ruhe und Kraft zu tanken, denn ab dem 23.3. könnte es physisch sehr herausfordernd werden!

April: Schonen Sie sich so weit wie möglich und stärken Sie Ihr Immunsystem! Wappen Sie sich gut gegen Erkältungen und meiden Sie große physische Anstrengungen und Stress!

Mai: Jetzt ist alles wieder im grünen Bereich, Ihre Formkurve steigt wieder an. Ab dem 16.5. sind Sie mental und nervlich wieder voll auf der Höhe. Mehr Sport täte Ihnen gut.

Juni: Mars verhilft Ihnen erneut zu einem Energieschub und damit zu einer Konstitution, dank der Sie mit den Herausforderungen durch Saturn viel besser zurechtkommen.

Juli: Bis 20.7. hält Ihr aktuelles Hoch noch an. Tanken Sie nachhaltig Kraft und Ruhe, um für die anstrengenden Wochen ab der letzten Monatswoche gut gerüstet zu sein.

August: Es wäre gut, sich jetzt einmal durchchecken zu lassen, um gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorzubeugen. Spannen Sie mal aus, ein Kuraufenthalt wäre am besten!

September: Entwarnung ab dem 5.9. Was Sie belastet hatte, wird spürbar leichter. Ein idealer Monat, um sich auf eine gesündere Lebensweise zu besinnen, auch punkto Ernährung.

Oktober: Saturn und Mars stehen jetzt im Einvernehmen und das wirkt sich energetisch sicher positiv auf Sie aus. Wer Probleme hatte, wird sich hervorragend regenerieren.

November: Mentale Unruhe macht sich bemerkbar, die sich auch zu starker Nervenbelastung auswachsen könnte. Sie brauchen dringend Ruhe – legen Sie lieber mehr Pausen ein!

Dezember: Physisch ist zwar alles im grünen Bereich, aber die nervliche Anspannung hält an und kann zu Beschwerden führen. Weihnachtsstress reduzieren und durchatmen!

WAAGE (24.9. – 23.10.)

Jänner: Ab dem 6.1. beginnen etwas mühsame Wochen, in denen Sie sich nicht verausgaben sollten. Packen Sie sich wärmer ein, stärken Sie Ihre Immunabwehr und schonen Sie sich!

Februar: Entwarnung ab dem 14.2.! Mehr als das: Sie laufen jetzt zu absoluter Hochform auf. Schon ab dem 6.2. sind Sie mental spitze und ab dem 17.2. auch punkto Ausstrahlung.

März: Mars verleiht Ihnen noch bis 22.3. enorme Energien. Alles, was vorher mühsam war, geht jetzt leicht von der Hand. Hochblüte auch für Ihr Selbstwertgefühl bis 11.3.

April: Möglichst locker vom Hocker, um Ihren Nerven nicht zu viel zuzumuten! Physisch ist alles im grünen Bereich, aber mental könnten Sie sehr angespannt sein. Ruhe bewahren!

Mai: Unter der Mars-Opposition könnte es sehr herausfordernd werden. Daher bewusst langsamer und vorsichtiger! Vernachlässigte Beschwerden könnten wieder akut werden.

Juni: Bis 9.6. gilt immer noch: Fuß vom Gas! Danach kehrt endlich Ruhe ein, die Sie auch dazu einlädt, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Ab in den Urlaub!

Juli: Sehr guter Urlaubsmonat. Ideal für die Wiederentdeckung der Langsamkeit und der Muße. Sie sind jetzt in jeder Hinsicht sehr stabil und mental umso agiler.

August: Mars und Jupiter versorgen Sie reichlich mit Energie, Motivation und Lebensfreude. Ein hervorragender Monat für Ihre Unternehmungslust. Sport wäre jetzt auch angesagt.

September: Gut, wenn Sie aus den letzten Wochen Kraftreserven mitbringen, denn die werden Sie jetzt brauchen. Achten Sie auf Ihre Ernährungs- und Lebensweise!

Oktober: Mars steht immer noch im Krebs und strapaziert Sie physisch und seelisch. Ihr Magen ist jetzt besonders empfindlich, daher sollten Sie Stress so weit wie möglich meiden.

November: Ab dem 5.11. stellen sich wieder viel mehr Energie und Lebensfreude ein. Geistig sind Sie wieder sehr rege. Verwöhnen und belohnen Sie sich für Ihren Einsatz!

Dezember: Freuen Sie sich auf einen beglückenden Advent und glitzernde Weihnachten, zumal Sie jetzt wieder richtig aufblühen. Die positive Resonanz wird Ihnen besonders guttun.

SKORPION (24.10. – 22.11.)

Jänner: Es wird ein solider und stabiler Start ins neue Jahr. Ein guter Monat auch, um positive Änderungen an Ihrer Lebensweise vorzunehmen und gesundheitsbewusster zu werden.

Februar: Ab dem 6.2. werden Ihre Nerven von Merkur strapaziert, ab dem 14.2. sorgt dann Mars für Stress und Herausforderungen. Da heißt es Ruhe bewahren und cool bleiben!

März: Bis 22.3. zieht sich die anstrengende Mars-Phase noch hin. Gehen Sie bloß nicht wieder über Ihre Grenzen und seien Sie in jeder Hinsicht vorsichtiger! Weniger ist mehr.

April: Sie sind jetzt wieder voll bei Kräften und auch mental und intellektuell hellwach. Es ist aber auch ein sehr guter Monat für regenerative und therapeutische Maßnahmen.

Mai: Ein immer noch hohes energetisches Level unter dem Widder-Mars. Legen Sie jetzt mit einem aktiven Fitnessprogramm los, und tanken Sie sportlich nachhaltig Kraft!

Juni: Ab dem 10.6. werden Sie die Kraftreserven gut gebrauchen können, denn unter der Mars-Opposition müssen Sie mit Widerständen rechnen. Schongang einlegen, relaxen!

Juli: Weichen Sie den Herausforderungen der Mars-Opposition in einen erholsamen Urlaub aus! Nehmen Sie aber in jedem Fall den Fuß vom Gas, sonst sind Sie auf Kollisionskurs!

August: Alles wieder viel entspannter. Sie dürfen ruhig einmal mehr Leichtigkeit entfalten und vor allem mehr für Ihre Beweglichkeit tun – körperlich, aber auch mental.

September: Ab dem 5.9. sind Sie wieder ein wahres Energiebündel und nicht unterzukriegen. Nur bitte keine Exzesse! Im Gegenteil: Überdenken und korrigieren Sie Ihre Lebensweise!

Oktober: Der Rückenwind durch Mars und Saturn verleiht Ihnen den ganzen Monat über enorm viel Kraft und Stabilität. Ideal, um Kondition für den Jahresausklang zu tanken.

November: Ab dem 5.11. wird es wieder sehr anstrengend. Geben Sie sich bloß nicht kämpferisch – das könnte an die Substanz gehen. Mäßigung und Vorsicht sind geboten.

Dezember: Schalten Sie zurück oder am besten ganz ab, bevor Ihnen die Kraft ausgeht, sonst werden Sie Weihnachten kaum genießen können! Andere machen lassen und entspannen!

SCHÜTZE (23.11. – 21.12.)

Jänner: Legen Sie lieber langsam und vorsichtig los, bevor sich Ihnen Saturn wieder in den Weg stellt. Ab dem 6.1. kehren ohnehin mehr Ruhe, Stabilität und Vernunft ein.

Februar: Nutzen Sie noch die Zeit bis 13.2., um vernünftige Korrekturen an Ihrer Lebensweise vorzunehmen. Wer sich etwas einschränkt, fühlt sich ab dem 14.2. umso wohler.

März: Bis 22.3. ist Ihnen Mars freundlich gesinnt und versorgt Sie mit angenehmer, belebender Energie. Auch mental sind Sie bis dahin gut drauf. Vorsicht ab dem 23.3.!

April: Mars und Saturn blockieren Sie jetzt energetisch und daher sollten Sie sich so wenig wie möglich zumuten. Alles zu seiner Zeit! Jetzt sind Ruhe und Entspannung dran.

Mai: Mars verleiht Ihnen jetzt enorme Power. Sie sollten mittlerweile auch gelernt haben, Ihre Kräfte sinnvoll und maßvoll zu nutzen. Nicht wieder zu viel des Guten!

Juni: Bis 9.6. dürfen Sie ruhig noch ein bisschen mehr Gas geben. Danach sollten Sie es wieder ruhiger angehen lassen und sich mehr Ruhe, Entspannung und Genuss gönnen.

Juli: Alles im grünen Bereich bis 20.7. Wie wäre es bis dahin mit einem genießerischen Urlaub, in dem Sie Ihre Batterien wieder aufladen? Sie werden Reserven brauchen.

August: Jetzt könnte es wieder hektisch, anstrengend und turbulent werden. Halten Sie die Füße still und ziehen Sie sich zurück, statt sich großen Strapazen auszusetzen!

September: Ein Monat, um Ihre Wunden zu lecken, sich gesundheitlich wieder gerade richten zu lassen und folgerichtig Ihre Lebensweise gesundheitsbewusster zu verändern.

Oktober: Stellen Sie auch diesen Monat in den Dienst Ihrer physischen und psychischen Gesundheit. Pflegen Sie sich, widmen Sie sich Ihrem Aussehen, lassen Sie sich verwöhnen!

November: Ab dem 5.11. wird Mars wieder zu einem großzügigen Energiespender. Sie sollten nun endlich das rechte Maß gefunden haben, um Ihre Kräfte sinnvoll einzusetzen.

Dezember: Noch ein starker, energiereicher Monat. Allerdings laufen Sie Gefahr, Ihre Nerven wieder einmal zu überfordern. Lassen Sie sich vom Advent nicht schon wieder stressen!

STEINBOCK (22.12. – 20.1.)

Jänner: Mars steht ab 5.1. in Ihrem Zeichen. Er stärkt Sie energetisch und stimuliert gemeinsam mit Jupiter auch Ihre Motivation. Übertreiben sollten Sie es aber nicht.

Februar: Viel Kraft und Einsatzbereitschaft noch bis 13.2. Danach wird es definitiv Zeit, lockerer und entspannter an alles heranzugehen und mehr Lebensfreude zuzulassen.

März: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz und Ihre Disziplin bis 22.3. noch an der langen Leine und gönnen Sie sich mal mehr Spaß und Abwechslung. Nur die Nerven nicht strapazieren!

April: Jetzt gibt es wieder einen kleinen Energieschub, der Sie aber auch einlädt, besser auf Ihre Bedürfnisse zu achten. Nicht nur die physischen, auch die seelischen.

Mai: Mars im Widder könnte Sie vor sehr anstrengende Herausforderungen stellen. Damit geht auch ein erhöhtes Unfallrisiko einher. Also Fuß vom Gas und Ruhe bewahren!

Juni: Bis 9.6. ist noch erhöhte Vorsicht geboten, um sich Ärger und Kopfschmerzen zu ersparen. Umso mehr Kraft und Motivation werden Sie ab dem 10.6. entfalten können.

Juli: Bis 20.7. sind Sie energetisch kaum zu bremsen. Nutzen Sie diese Chance aber auch, um sich mehr Lebensqualität und eine bessere Work-Life-Balance zu verschaffen!

August: Da Ihre Gelenke Ihre Schwachstelle sind, ist das der ideale Monat, um an Ihrer Beweglichkeit und Gelenkigkeit zu arbeiten. Auf zum Schwimmen und zur Gymnastik!

September: Jetzt sind wieder Schonung und verstärktes Gesundheitsbewusstsein angesagt. Zeit für einen Urlaub oder eine Kur. Eine Ernährungsumstellung könnte hilfreich sein.

Oktober: Sie stehen immer noch unter einer Mars-Opposition, die Sie nachdrücklich auffordert, besser auf Ihr Wohlbefinden zu schauen und sich nicht wieder auszubeuten.

November: Am 5.11. ist die anstrengende Mars-Phase überstanden. Nehmen Sie sich jetzt endlich Zeit, sich zu belohnen und das Leben zu genießen. Schönheitspflege inklusive.

Dezember: Sie dürfen Ihren übergroßen Arbeitseifer immer noch etwas hintanstellen und sich mehr Freude gönnen. Kosten Sie diese schönste Zeit des Jahres mal richtig aus!

WASSERMANN (21.1. – 19.2.)

Jänner: Beginnen Sie das Jahr damit, Ordnung zu schaffen, auch in Ihren Lebensgewohnheiten! Das tut Ihnen körperlich, geistig und seelisch gut und stärkt Sie nachhaltig.

Februar: Genießen Sie noch die ruhige Phase bis Mitte des Monats und krempeln Sie dann die Ärmel hoch! Mars in Ihrem Zeichen fordert Sie auf, jetzt mal richtig Gas zu geben.

März: Auf zum Sport – jetzt gibt es keine Ausreden mehr! Nutzen Sie die ersten drei Monatswochen, um sich körperlich endlich in Bestform zu bringen! Es wird Spaß machen.

April: Es könnte an der Zeit sein, sich mehr den geistigen und psychischen Komponenten Ihres Lebens zuzuwenden. Es ist insgesamt ein guter Monat für alle Arten von Therapien.

Mai: Die Mars-Energie stärkt Ihre Motivation und Ihre Entschlossenheit. Ideal somit, um schlechte Gewohnheiten abzulegen und in Sachen Gesundheit neu durchzustarten.

Juni: Gut, wenn Sie jetzt fit sind, denn ab dem 10.6. kommen wirklich anstrengende Wochen auf Sie zu. Teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein oder treten Sie einen erholsamen Urlaub an!

Juli: Bis 20.7. ist noch mit großen Herausforderungen unter dem Stier-Mars zu rechnen. Das könnte allerdings auch eine Lektion darin sein, endlich rechtzeitig nein zu sagen.

August: Ein wunderbar leichter Monat. Mars und Jupiter verleihen Ihnen Flügel: Jetzt sind Sie in absoluter Bestform. Gute Gelegenheit aber auch, um sich neu zu organisieren.

September: Nehmen Sie sich für mehr Zeit für sich selbst und begnügen Sie sich mit kleineren Schritten. Es ist aber auch ein hervorragender Monat für Ihre Schönheitspflege.

Oktober: Wie steht es um Ihre Ernährungs- und Ihre Schlafgewohnheiten. Nutzen Sie die Chance, entsprechende Mängel zu beseitigen, um bald benötigte Energiereserven zu gewinnen!

November: Jetzt sollten Sie für große Herausforderungen gewappnet sein. Unter der Mars-Opposition könnte es sehr anstrengend werden. Herz und Kreislauf gut im Auge behalten!

Dezember: Die herausfordernde Phase dauert noch bis zum Jahreswechsel. Tun Sie sich wegen Weihnachten nicht zu viel an, sonst liegen Sie ermattet unter dem Christbaum.

FISCHE (20.2. – 20.3.)

Jänner: Der Stress der ersten Tage legt sich schnell, ab dem 6.1. fühlen Sie sich wieder deutlich besser. Mars und Jupiter geben Ihnen gute Energie und vor allem Stabilität.

Februar: Vielleicht schaffen Sie es ja, alles ein bisschen leichter zu nehmen. Lassen Sie sich von Freunden ermutigen! Mehr Humor täte Ihnen auch gut. Lachen ist ja die beste Medizin.

März: Tanken Sie unter dem luftigen Wassermann-Mars noch bis 23.2. viel Zuversicht. Positives Denken wird Ihnen ab dem 24.2. helfen, mit dem Stress besser klarzukommen.

April: Saturn und Mars muten Ihnen jetzt wieder große Herausforderungen und Anstrengungen zu. Schalten Sie unbedingt zurück und holen Sie sich die Ruhe, die Sie brauchen!

Mai: Es geht wieder deutlich aufwärts. Es ist ein guter Monat für alle Initiativen in Sachen Fitness, Gesundheit und Therapien. Sport ist das beste Begleitprogramm.

Juni: Sie fühlen sich wieder richtig wohl. Der Stier-Mars stärkt Ihnen den Rücken und gibt Ihnen wieder mehr Sicherheit. Schonen Sie aber vom 4.6. bis 17.6. Ihre Nerven!

Juli: Alles stabil bis 20.7. Sie können auch wieder positiv denken, was auch Ihre Seele stärkt. Das ist dringend nötig, denn ab dem 21.7. meldet sich Saturn wieder.

August: Unter dem Gegenwind durch Mars und Saturn kann es jetzt wieder sehr mühsam und anstrengend werden. Am besten wäre es, in einen wirklich erholsamen Urlaub abzutauchen und durchzuatmen.

September: Am 5.9. ist die zweite und letzte große saturnische Prüfung des Jahres überstanden. Lassen Sie sich durchchecken und regenerieren Sie sich! Mars bringt neue Energie.

Oktober: Sie strotzen jetzt wieder vor Energie und das tut auch Ihrem Selbstwertgefühl ausgesprochen gut. Auch mental und nervlich sind Sie ab dem 14.10. bestens gerüstet.

November: Merkur warnt vor allzu großen Nervenbelastungen. Zum Glück gibt Ihnen Mars, die nötige Energie, um damit besser klarzukommen. Nehmen Sie ab dem 12.11. Hilfe an!

Dezember: Es geht immer noch um mentale und nervliche Überforderung. Halten Sie öfter inne, um tief durchzuatmen! Gegen Erkältungen sollten Sie sich besser wappnen.