× Der zweite Gesund&Fit-Tag auf oe24.TV

Gesund bleiben, bewusster leben & Beschwerden lindern! Österreichs renommierte Experten verraten beim bereits 2. Health-Day auf oe24.TV, wie Sie voller Kraft ins Frühjahr starten.

Das neue Gesundheitsformat auf oe24.TV – der GESUND&FIT TAG – geht ob der großen Resonanz in die zweite Runde. Am Samstag, den 24. April (von 11 bis 12.30 Uhr) beantworten renommierte Experten live im TV einmal mehr Ihre wichtigsten Gesundheitsfragen.

Volksleiden im Fokus

Etwa eine Million Österreicher leiden unter einer Allergie. Und sie alle haben eine Frage: Wie kann ich mir Linderung verschaffen? Pollen und andere Allergene schränken die Lebensqualität von Allergikern nicht nur – teils drastisch – ein, eine Allergie kann unbehandelt zudem schwere Folgen für Betroffene haben. Kommt es nämlich zu einem sogenannten Etagenwechsel, so kann sich allergisches Asthma – eine chronische, unheilbare Atemwegserkrankung – entwickeln. Eine frühe Therapie kann die Gesundheit erhalten und zudem die Lebensqualität steigern. Neben der klassischen Symptomtherapie gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit.



Die Ursachen einer Allergie zu behandeln

Experte DDr. Dietmar Rösler, Allgemeinmediziner und Doktor der Medizinischen Wissenschaft, klärt im oe24.TV-Gespräch über die neue ernährungsmedizinische Therapie einer Pollenallergie auf. Er verrät unter anderem, warum es zu Heuschnupfen kommt und wie völlig nebenwirkungsfreie Mikronährstoffe die Allergie positiv beeinflussen können.

Vorsorge

Um mehr Lebensqualität und Wohlbefinden geht es auch in den Talks mit Mario Zuzan und Mag. Karin Reitz. Zuzan widmet sich der Erhaltung der Augengesundheit.





Sie verrät, wie man das Blutzuckermanagement alltagstauglicher und somit präziser gestalten kann, was wiederum die Lebensqualität und die Gesundheit verbessert.

Mag. Reitz informiert über einen gesundheitsfördernden Alltag bei Diabetes mellitus. Die Pandemie ließ die Gesundheit, Versorgung und Aufklärung chronisch kranker Menschen in den Hintergrund rücken. In Österreich leben derzeit 800.000 Menschen mit der „Zuckerkrankheit“ – Tendenz steigend. Covid-19 sorgt bei Menschen mit Vorerkrankungen für Verunsicherung und beschränkt viele bei der Suche nach Hilfe im Umgang mit der Erkrankung. Die Expertin zeigt Möglichkeiten auf, das Diabetes-/Blutzuckermanagement leichter und alltagstauglicher zu gestalten und gibt somit wirkungsvolle Werkzeuge für ein langes, erfülltes Leben in die Hand.

Das Beste für Ihr Kind!

Weiters darf oe24.TV-Moderator Volker Piesczek im Studio den renommierten Kinderspezialisten DDr. Michael Wagner begrüßen. Der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde klärt über Erste Hilfe auf und gibt wertvolle Tipps zur Wundversorgung bei Klein und Groß.



Sie haben Fragen an die Experten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesund@oe24.at. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!