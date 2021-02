Alles über Long Covid

Assoc. Prof. Dr. Erovic & Assoc. Prof. Dr. Müller im Talk © oe24 Wie löst SARS-CoV-2 einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns aus? Erovic & Müller: Das SARS-CoV-2-Virus dringt über den ACE-Rezeptor, welcher sich auf den verschiedenen Zellen des oberen Respirationstrakts (Nasen- und Nasen-Nebenhöhlenschleimhäute, Mundschleimhaut) befindet, ein und nützt diese als Vermehrungsstätte. In weiterer Folge gehen alle befallen Zellen zugrunde. Wird die Riechschleimhaut durch das Virus befallen, dringt dieses vor ­allem in sogenannte Stützzellen ein. Die dadurch entstandene Funktionsstörung betrifft auch die in der Schleimhaut befindlichen Riechzellen. In einigen wissenschaftlichen Studien konnte aber auch die Schädigung des Riechkolbens im Hirn durch das SARS- CoV-2-Virus nachgewiesen werden. Die Regeneration der geschädigten Riechzellen und Riechkolbens kann mehrere Monate dauern.

Welche Alltagsgefahren ergeben sich? Die Hauptgefahrenquellen, auf die alle Patienten hingewiesen werden müssen, sind die fehlende Wahrnehmung von Rauch, austretendem Gas sowie von verdorbenen Lebensmitteln. Außerdem sollte man immer auf ­eine bewusste Körperhygiene achten.

Welche Therapien gibt es bereits? Derzeit stellt das regelmäßig durchgeführte Riechtraining eine sehr gut wirksame, nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeit dar, um den Heilungsverlauf deutlich zu beschleunigen und das Riechvermögen wiederzuerlangen. Unglücklicherweise besteht ­keine medikamentöse Therapie zur Wiedererlangung des Riechvermögens. Der behandelnde HNO-Arzt sollte jedoch immer abklären, ob andere Ursachen des Riechverlustes – z. B. eine chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen, Polypen oder Tumoren – vorliegen, die dann gut mit Medikamenten oder einer Operation zu behandeln sind. Es sollte immer eine Endoskopie der Nasenhaupt­höhle durchgeführt werden, da nur so der Zustand der Schleimhäute sowie die Zugänge zur Riechspalte und zu den Nasennebenhöhlen ausreichend beurteilt werden können. Nicht selten liegen zusätzlich Faktoren vor, die einen Verlust oder eine Beeinträchtigung des Riechvermögens begünstigen können, wie z. B. eine Allergie oder ein deutlicher Schiefstand der Nasenscheidewand.

Kann man dem Geschmacks-/Geruchssinn selbst auf die Sprünge helfen? Das Riechtraining sollte zumindest zweimal täglich für zwei Minuten an vier verschiedenen Duftölen (nicht Duftkerzen!) durchgeführt werden. Diese sollten verschiedene Bereiche – z. B. blumig, fruchtig etc. – abdecken. Beim Riechen sollte man sich den Geruch bewusst vorstellen. Über drei bis vier Monate sollten dieselben Duftstoffe verwendet werden, danach erfolgt ein Wechsel auf andere Duftöle. Ist ein lebenslanger Sinnesverlust möglich? Ein lebenslanger Riechverlust nach SARS-CoV-2 ist möglich, aber eher als unwahrscheinlich einzustufen. Diese Hypothese wird durch unsere eigenen Studien untermauert, wo wir bereits eine deutliche Besserung bei der Mehrzahl der Patienten nach SARS-CoV-2 beobachten konnten.

Schützt eine Impfung vor dem Verlust des Geruchs– und Geschmackssinns?

Definitiv! Das ist ein Grund mehr, sich impfen zu lassen. Durch die Impfung werden Antikörper und spezifische Abwehrzellen gegen SARS-CoV-2 gebildet, wodurch die Infektion der Körperzellen und Riechzellen/Stützzellen verhindert oder deutlich reduziert wird. Somit sollte der Verlust des Riechvermögens unwahrscheinlich werden.