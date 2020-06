Corona: Adipositas als Risiko

Fettleibigkeit, auch Adipositas genannt, könnte ein Risikofaktor für schwere Covid-19-Verläufe sein. Das US-amerikanische Journal „Obesity“, das offizielle Fachmagazin der Obesity Society (= US-amerikanische Adipositas-Gesellschaft), hat entsprechende Ergebnisse kürzlich publiziert. Anhand einer rückblickenden Studienanalyse konnten Wissenschaftler Zusammenhänge zwischen schweren Covid-19-Erkrankungsverläufen und Adipositas (BMI über 30) feststellen. Der Anteil der Personen mit schwerem Verlauf, die eine maschinelle Beatmung benötigten, stieg mit der BMI-Kategorie an. Dieser Anteil war bei Personen mit einem BMI über 35, also mit schwerer Adipositas, am höchsten – bei 85,7 Prozent.