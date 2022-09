× 15. GESUND & WELLNESS Messe Tulln

Weil Gesundheit das größte Gut ist!

Österreichs größte Gesundheits- & Wohlfühlmesse wird von 4. - 6. November 2022 wieder zum Anziehungspunkt für Besucher aus ganz Österreich und den Nachbarländern. Tauchen Sie ein in die vielfältigen Gesundheits- & Wellnesswelten.

Nie zuvor ist das Thema Gesundheit so in den Lebensmittelpunkt gerückt, wie jetzt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass das Thema „Gesundheit“ das Leben massiv beeinflusst.

Umso wichtiger ist es nun auf die persönliche Gesundheit und vor allem auch auf das eigene Immunsystem zu achten. Volkskrankheiten, Allergien, Stress und Co können zu einer Immunschwäche führen. Aber natürlich gibt es auch andere Punkte im Leben, die unsere Gesundheit beeinflussen. Viele Aussteller der Messe im Gesundheitsbereich bieten Lösungen für die verschiedensten Themen an. Zum „Gesund sein“, gehört aber natürlich auch sich „Wohlfühlen“ dazu. Das Angebot der Messe reicht vom Wellnesshotel bis hin zu Ausstellern die Produkte für die Wohlfühloase in den eigenen 4 Wänden anbieten. Ganz nach dem Motto: „Tun Sie sich was Gutes!“

© Getty Images ×

Vorsorgen: gesund & fit bleiben

Wie fit ist ihr Darm? Wann haben Sie das letzte Mal Blutdruck oder Blutzucker gemessen? Können Sie sich an den letzten Hör- oder Sehtest erinnern? Leider vergisst man im stressigen Alltag oft auf den eigenen Körper zu achten. Dabei sind Herz, Darm & viele andere Organe wahre Wunderwerke, die wesentlich zur Gesundheit beitragen. Nutzen Sie die kostenlosen Gesundheitschecks auf der Messe. Neben der Schulmedizin gibt es auch jede Menge alternative Lösungswege bei Volkskrankheiten, Allergien & Co. Was Zellregeneration mit Frequenztherapie, Erdung und vieles mehr bewirken, erfahren Besucher sowohl bei den Ausstellern, als auch bei den Vorträgen & Talkrunden auf zwei Bühnen.

Natürliches für Körper und Genuss

Was mit „Natur pur“ so alles möglich ist und vor allem wie wichtig es für unseren Körper ist, präsentieren Beauty- und Kulinarik-Aussteller. Von natürlichen „Beauty-Booster“, die die Haut atmen lassen bis hin zu leckeren & gesunden Köstlichkeiten für Vegetarier & Fleischliebhaber. Wem „die kleine Dosis Power“ fürs Leben fehlt, der kann sich fehlende Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente in Form von Nahrungsmittelergänzungen gleich mit nach Hause nehmen – einfach beraten lassen!

© Getty Images ×

Wellness wohnen: Sauna, Whirlpool, gesunder Schlafplatz & Co

Wer seine eigenen vier Wände in eine wohltuende „Ruhe-Oase“ verwandeln möchte, der ist auf der Messe Gesund & Wellness richtig. Wellnessliebhaber finden eine große Auswahl an modernen Saunen, Infrarotkabinen & Whirlpools. Schlaf & Bewegung sind ebenso wichtige Zutaten für ein gesundes Leben. Holen Sie sich Insider-Tipps zum gesunden Schlafplatz, wie Sie zu mehr Lebensenergie durch belebendes Trinkwasser kommen und informieren Sie sich über Schlafräuber wie Handy, Elektrosmog & Co!