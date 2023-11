Coronazahlen explodieren: +11 % in einer Woche

Insgesamt sind jetzt mehr als 220.000 Österreicher im Krankenstand. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt rasant.

Die Herbstferien der Schulen sind vorbei, dennoch bleiben viele Plätze in den Klassen frei. Auch in den Büros zeigt sich: Die Zahl der Krankenstände ist schon jetzt extrem hoch.

Die neuesten Daten aus der Zentrale der Österreichischen Gesundheitskasse: 223.917 sind derzeit im Krankenstand (Statistik zeigt nur Arbeitnehmer und Arbeitslose an, nicht aber Schüler etc.).

Mehr als 11.000 offiziell mit Corona im Krankenstand

Besorgniserregend: 11.023 haben eine Covid-Infektion. Das sind um knapp 11 % mehr als in der Vorwoche (damals waren es noch 9.961 Fälle).

Keiner lässt sich mehr testen

Die Dunkelziffer der Corona-Kranken ist garantiert deutlich höher. Der Grund: Kaum wer lässt sich derzeit testen, die meisten lassen sich einfach wegen einem vermeintlichen „grippalen Infekt“ krankschreiben.

Expertin: Meisten Infektionen sind Corona

Die Experten warnen bereits länger vor einer Rückkehr und starken Verbreitung von Covid-Viren. Laut Judith Aberle von der MedUni Wien dominiert Covid derzeit das Infektionsgeschehen. „Die meisten Infektionen werden durch SARS-Coronaviren verursacht und da sehen wir ganz deutlich eine erhöhte Virusaktivität“, so die Professoren für Virus-Immunologie auf Ö1.

Keine Meldepflicht, daher keine genauen Zahlen

Das Corona in Österreich nicht mehr meldepflichtig ist, gibt es keine genauen Zahlen mehr. Allerdings wird mittels Abwasser- und Sentinel-System das Infektionsgeschehen beobachtet. „Und da sehen wir seit vielen Wochen eine erhöhte Virusaktivität“, so die Expertin. Besonders stark steigen die Zahlen derzeit in der Steiermark und in Wien.

Wobei: Der Turbo beginnt erst jetzt. Die Viren werden ab sofort von den Ferien-Heimkehrern stark verbreitet. Die Zahl der Krankenstände wird nächste Woche fast sicher deutlich ansteigen.