Gewinnen Sie einen Gutschein für eine Anti-Aging-Behandlung bei Dr. Matiasek

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie auf höchstem Niveau! Facharzt Dr. Johannes Matiasek bietet in seiner Wiener Innenstadtordination – in bester Adresse am Kärntner Ring – chirurgische Beauty-Eingriffe sowie schonende Anti-Aging-Treatments am Puls der Zeit – unter anderem die Kryolipolyse oder die sanfte hautstraffende Kardashian-Behandlung Morpheus 8. Sie wollen eine der sanften Behandlung ausprobieren? Dann einfach mitspielen und einen Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!