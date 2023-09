× Wirkt wie Medizin: So fit macht Gartenarbeit

Ab ins Beet! Denn Schnippeln, Gießen, Pflanzenpflege und der Blick auf sattes Grün sind Jungbrunnen und Heilmittel. 8 gute Gründe für mehr Gartenarbeit:

1. Mehr Fitness

Zeit zum Aufblühen. Eine holländische Studie verrät, dass sich das Gärtnern positiv auf die Gesundheit auswirkt und Hobbygärtner:innen körperlich aktiver sind als gartenlose Zeitgenossen. Kannen heben, Boden beackern, säen, ernten, rechen ... stärkt u. a. das Herz-Kreislauf-System (Herzfrequenz sinkt, der Puls wird ruhiger und der Blutdruck ausgeglichen), fordert die Muskulatur sowie die Beweglichkeit.

2. Starke Abwehr

Tageslicht beziehungsweise Sonne, frische Luft, Bewegung. Alles, was man für eine gute Gesundheit braucht findet man im Garten, am Feld oder auch am Balkon. Diese Frischluft-Kur kurbelt das Immunsystem sowie den Stoffwechsel an und fördert die Regeneration. Beispiel: Im Freien atmet man automatischer tiefer durch als in geschlossenen Räumen, das Atemvolumen erhöht sich um ungefähr 50 Prozent. Man fühlt sich nicht nur besser, sondern startet im Körper auch Regenerationsprozesse.

© Getty Images ×

3. Besser Essen

Guter Appetit. Die Beschäftigung mit natürlichen Lebensmitteln hat guten Einfluss auf das Essverhalten. Man bekommt verstärkt Appetit auf jene Nahrungsmittel, mit denen man sich beschäftigt – also auf Paradeiser, Kräuter, Beeren & Co. Und das Geerntete wird schließlich auch immer mit großer Leidenschaft und Liebe auf den Teller gebracht, was das Bewusstsein für gute Ernährung stärkt.

4. Weniger Stress

Beste Anti-Stress-Medizin. Garteln senkt nachweislich das Stresshormon Cortisol. Messungen zufolge sinken erhöhte Werte – und damit der Stresspegel – nach einer halben Stunde Gartenarbeit um 22 Prozent während die Werte der Kontrollgruppe, die sich im Haus mit Lektüre befasste, nur um elf Prozent zurückgingen. Ist der Level dieses Steroidhormons chronisch erhöht drohen u. a. Burnout sowie Bluthochdruck.

5. Therapie

Grün wirkt nicht nur präventiv sondern auch kurativ: Die Gartentherapie ist mittlerweile ein eigenes Studium, das als Ergänzung für u. a. Mediziner:innen und Psycholog:innen angeboten wird. Der zielgerichtete Einsatz von Natur im betreuten Setting verzeichnet große Erfolge bei der Behandlung von psychosomatisch und psychiatrisch Erkrankten, geriatrisch oder demenziell veränderten Menschen und bei der Rehabilitation Suchtkranker.

© Getty Images ×

6. Fokus

Pflanzen dabei zu beobachten, wie sie sich entwickeln, ist eine Geduldsübung, die die Aufmerksamkeitsleistung verbessern kann. Zudem kann das allmähliche Wachstum der Pflanzen dazu anregen, das eigene Tempo zu drosseln. Das Beackern von Grund und Boden beeinflusse laut Expert:innen das Gehirn äußerst positiv. Messungen der Gehirnaktivität hätten gezeigt, dass Gartenarbeit die Hirnströme ausgleicht. Das Gehirn funktioniert dadurch effizienter.

7. Jungbrunnen

Mal Dürre, dann Wind, dann Regenflut. Extremwetterphänomene häufen sich leider. Nicht kontrollierbare Gegebenheiten wie das Wetter fordern das Gehirn der Gärtner:innen dazu auf, Veränderungen hinzunehmen und damit (wieder) flexibler zu werden. Gut zu wissen: Misserfolge im Beet schlagen nicht so sehr aufs Gemüt wie z. B. Unglück im Beruf. Man schreibt sie nämlich widrigen Umständen zu. Bei Erfolgen kommt dafür sofortige Freude auf. Und das jedes Mal, wenn man auf das langsam reif werdende Gemüse blickt.

8. Positives Körperbild

Pflanzenliebe = auch Selbstliebe. Eine Studie aus 2020 zeigt, dass die Zeit, die man mit Gartenarbeit verbringt, zur verbesserten Körperzufriedenheit führt und dass Gärtner:innen ein deutlich positiveres Körperbild haben als Nichtgärtner:innen.

© Getty Images ×

Sie haben keinen Garten?