× Heidi Klum schwört auf Intervallfasten

Die neue Diät-Serie: Was isst Hollywood? Diese Woche stellt Gesund&Fit die besten Diäten der Stars vor. Auf Gesund24 finden Sie täglich alle Infos + die besten Rezeptideen dazu.

Topmodel Heidi Klum legt regelmäßig längere Esspausen von mindestens 16 Stunden über Nacht ein. Das hilft beim Kalorienmanagement und startet ein verjüngendes Zellprogramm, die Autophagie.

16:8-Fastenmethode

Die Diät-Basics: Die Autophagie war eine Sensationsentdeckung der Wissenschaft. Sie beschreibt ein körpereigenes Zellreinigungsprogramm, das sich einschaltet, wenn man dem Körper mindestens 16 Stunden keine Nahrung zuführt. Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich 16:8. Man isst zwei bis drei Mahlzeiten tagsüber in einem Zeitfenster von 8 Stunden. Wer abnehmen will, muss trotzdem auf die Kalorienbilanz achten.Tipp: Je länger die Fastenphase, desto größer der Effekt. Fortgeschrittene probieren mehrtägiges Heilfasten oder alternativ das Scheinfasten (s. re.)

Wem sie guttut: Das Klum'sche Konzept - die Wissenschaft bezeichnet es als 16:8-Methode oder Intervallfasten - ist so simpel wie wirkungsvoll. Denn es ist artgerecht. Intervallfasten ist so alt wie die Menschheit selbst. Schließlich steht erst seit wenigen Jahrzehnten Nahrung rund um die Uhr zur Verfügung. Der menschliche Körper hat sich an die Gegebenheit, dass Essen seit Anbeginn nur sporadisch verfügbar war, nicht nur gewöhnt, sondern sie sich zunutze gemacht, um den Körper gesund und in Form zu halten. Wird zwischenzeitlich (z. B. 16 Stunden pro Nacht am Stück) gefastet, schaltet sich nämlich die Müllabfuhr des Körpers ein. Die Wissenschaft bezeichnet diesen Modus (entdeckt 2015) als Autophagie. Die Zellen räumen in sich auf, verarbeiten Dreck und verwenden ihn zur Reparatur - der ultimative Jungbrunnen! Zudem kann nach circa sechs Stunden Nahrungsabstinenz die Fettverbrennung voll anfahren! Kurzum: Kurzzeitiges Fasten tut uns allen gut!

© Intimissimi ×

So geht's: Fasten wie Heidi Klum: "Meine letzte Mahlzeit", verriet sie "Entertainment Tonight","esse ich um 18 Uhr, mit meinen Kindern. Ich esse nicht um 20 oder 21 Uhr, weil wenn ich das tue, trinke ich auch noch ein paar Gläser Wein und das sitzt mir dann schwer im Magen, wenn ich ins Bett gehe." Der Schlaf ist besser, man wacht erholt auf, ohne Heißhunger. An die 16 Stunden am Stück versucht das Model, ohne Nahrung auszukommen. Das gelingt ganz einfach mit einem späten Frühstück. Tipp für den Start: Sich satt trinken. Schwarzer Kaffee ohne Zucker, Wasser und ungesüßte Tees sind erlaubt. Greifen Sie zu!