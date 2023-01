× Fitness für die Augen

Digitalisierung, veränderte Arbeitsbedingungen und moderner Lebensstil verlangen unseren Augen einiges ab. Mit diesen Tipps und Übungen schenken Sie Ihren Augen eine Extraportion Aufmerksamkeit.

Unsere Welt wird immer schnelllebiger, digitaler und moderner. Nie zuvor waren unsere Augen derart (heraus-)gefordert und angestrengt wie heute. Stundenlanges Starren auf Monitore, Smartphone &Co. führ dazu, dass viele Menschen unter müden, geröteten, brennenden und trockenen Augen leiden. In unserem modernen Lebensstil blicken wir viel zu selten in die Ferne, machen zu wenige Pausen, blinzeln weniger, bewegen uns zu selten und ernähren uns häufig unachtsam im Schnelldurchgang. Die Folge: Weltweit nehmen Sehverschlechterungen und Augenerkrankungen zu -bereits im Kindesalter.

Gesunde Augen zu haben bedeutet nicht einfach nur, klar sehen zu können. Es bedeutet vielmehr, Zugang zur Gesellschaft, zum Sozialleben und vor allem zu Bildungsmöglichkeiten zu haben. Außerdem impliziert Sehen permanentes visuelles Lernen, das an körperlich-funktionale Voraussetzungen und die geistig-psychische Entwicklung gekoppelt ist. Diesen ganzheitlichen Blick aufs Wunderwerk Auge vermittelt auch Autorin und Sehtrainerin Agnes Blessing in ihrem Buch "Neustart für die Augen". Blessing betrachtet das Auge als einen Teil des gesamten Körpers, mit dem es in enger Wechselwirkung steht. Die gute, zum Teil aber auch herausfordernde Nachricht: Sie können Ihre Augen selbst "trainieren" bzw. fit halten! Tatsächlich können sich diverse Augenübungen positiv auf unseren gesamten Körper und damit auch auf unsere Sehfitness auswirken. Für Sie haben wir nun die besten Tipps und Tricks für gesunde Augen und ein entspanntes Sehen zusammengefasst. Kleiner Tipp ganz zu Beginn: Bevor es ans Training geht, schärfen Sie zunächst Ihre Aufmerksamkeit und reflektieren Sie für sich ganz persönlich, wo Ihre Schwierigkeiten beim Sehen liegen und in welchen Lebensbereichen Sie Ihre Augen entlasten können. Auf ein (augen-)gesundes und (seh-)fittes 2023!

Augenmassage: Auszeit fürs Sehorgan

Um Blockaden in den äußeren Augenmuskeln zu lösen, die Durchblutung und Produktion des Tränenfilms anzuregen, schließen Sie Ihre Augenlider, atmen ein paar Mal tief ein und aus und spüren Sie in die Augen hinein. Führen Sie Ihre Daumen rechts und links an die Nasenwurzel und massieren Sie hier vorsichtig. Platzieren Sie anschließend Zeige- und Mittelfinger beider Hände an den Beginn Ihrer Augenbrauen innen am Nasenbein. Wandern Sie nun mit kreisenden Druckbewegungen über Ihre Augenbrauen. Massieren Sie nun leicht den äußeren Winkel beider Augen, die Schläfen und die Wangenknochen direkt unter den Augen. Nicht vergessen: Durchatmen, loslassen und genießen!

Gähnen erwünscht: Lockere Gesichtsmuskeln

Gähnen Sie -und zwar so richtig herzhaft! Das entspannt Ihre Gesichtsmuskulatur und löst Verspannungen um die Augen. Bonus-Tipp: Unterbrechen Sie Ihre Arbeit, öffnen den Mund und klopfen sanft mit den Fingerkuppen beider Hände auf Kiefer und Wangen bis zu den Ohren. Lassen Sie dabei das Gähnen auf natürlichen Weg entstehen. Fühlen sich Ihre Augen leicht befeuchtet an, zeigt die Übung Wirkung. Falls nicht, einfach noch mal versuchen.

Augenmeditation: Bessere Sauerstoffversorgung

Für die meditative Augenreise setzen oder legen Sie sich bequem hin, schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie tief ein und aus. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die Wirbelsäule und wandern Sie diese gedanklich hoch bis in den Hinterkopf, wo Sie Kontakt mit Ihrem Sehzentrum aufnehmen. Versuchen Sie, eine Verbindung zwischen Sehzentrum und rechtem bzw. anschließend linkem Auge herzustellen. Spüren Sie, wie angenehm entspannt Ihre Augen in den Augenhöhlen liegen. Atmen Sie tief in das linke Auge hinein und gehen anschließend zum rechten Auge über. Nehmen Sie Gefühle, körperliche und emotionale Anspannung wahr und lassen Sie diese beim Ausatmen über Ihre Arme abfließen. So werden Ihre Augen immer lockerer und weicher.

Sonnenübung: Weniger Lichtempfindlichkeit

Um die Lichtempfindlichkeit Ihrer Augen zu reduzieren, Kontraste und Farben besser wahrzunehmen und Ihre Augen mittels Wärme zu entspannen, setzen Sie sich an einen sonnigen Platz (im Sommer vor 11 und nach 15 Uhr), schließen Ihre Augen und atmen ein paarmal tief ein und aus. Richten Sie Ihr Gesicht mit geschlossenen Augen zur Sonne und drehen Sie dabei Ihren Kopf fünfmal behutsam zur rechten und anschließend fünfmal zur linken Schulter. Spüren Sie, wie sich eine angenehme Wärme rund um Ihre Augen ausbreitet. Bonus-Tipp: Nutzen Sie die raren Sonnenfenster im Winter. Ihre Augen aber auch Ihre Vitamin-D-Speicher bzw. Ihre Laune werden es Ihnen danken.

Augenschonendes Arbeiten: Nützliche Alltagstipps gegen das "Office Eye"

Das Wichtigste zuerst: Gönnen Sie Ihren Augen Bildschirmpausen! Blicken Sie dafür alle 60 Minuten einmal vom Monitor auf bzw. in die Ferne, um die Elastizität der Augenlinsen zu verbessern. Achten Sie zusätzlich darauf, regelmäßig zu blinzeln, damit Ihre Augen befeuchtet werden. Lockeres Augenkreisen löst die Augenmuskeln aus der Starre, leichtes Klopfen um die Augenpartie herum lässt frische Energie fließen. Indem Sie Ihre Hände ab und an einmal gewölbt über die Augen legen, gönnen Sie diesen in der Dunkelheit eine Auszeit. Nutzen sie Ihre Mittagspausen weise, indem Sie Ihre Augen vielleicht ab und an einmal massieren (siehe Augenmassage), Sonne tanken (siehe Sonnenübung) und zwischendurch das natürliche Tageslicht, das für die gesunde Entwicklung des Auges wesentlich ist, genießen.

Sonstiges: Für gesunde Augen

Wer seinen Augen generell etwas Gutes tun möchte, sollte auf jeden Fall regelmäßige Sehtests wahrnehmen, auf optimale Lichtverhältnisse an einem möglichst ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz achten (Rücken und Haltung lassen danken!) und seine Augen bestmöglich vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen -Stichwort Sonnenschutz. Frei nach dem Motto "Der Mensch ist, was er isst" beeinflusst auch die Ernährung unsere Augengesundheit. Integrieren Sie zwecks Augengesundheit z. B. frisches Obst, Gemüse, Mandeln, Walnüsse, Eier, Fisch und Knoblauch in Ihren Speiseplan und achten Sie darauf, ausreichend Wasser zu trinken.

Bewegen Sie sich täglich zumindest ein paar Minuten an der frischen Luft, lassen Sie den Gedanken freien Lauf und genießen Sie dabei den Blick in die unendlichen Weiten der Natur. Denn gerade natürliches Licht und das Wechselspiel aus nah und fern sind wichtig für Ihre Sehkraft und die gesunde Entwicklung Ihrer Augen. Auf jeden Fall gilt: Bleiben Sie dran, damit es Ihnen und Ihren Augen gut geht.

Wie Sie Ihre Sehqualität selbst einschätzen können: Sehtest für zu Hause

Nähe und Ferne

Sehfähigkeit und -qualität können Sie selbst prüfen, indem Sie eine gängige Sehtafel im DIN-A4-Format ausdrucken und in Augenhöhe an eine Wand hängen. Stellen Sie sich in drei Metern Entfernung vor die Tafel. Schauen Sie zunächst mit beiden Augen auf die Tafel, um zu eruieren bis zu welcher Größe Sie die Zeichen lesen können. Führen Sie den Test anschließend einäugig (zuerst rechtes, dann linkes Auge mit der Handfläche bedeckt) durch, um festzustellen, ob ein Unterschied zum Sehen mit beiden Augen vorhanden ist. Dieser Test liefert Ihnen drei Referenzwerte, an denen Sie sich im Zuge Ihres Augentrainings orientieren können.

Sehstress-Test

Angestrengte Augen erkennen Sie, indem Sie einen Daumen etwa 20 Zentimeter vor Ihrer Nase nach oben, nach unten, nach rechts und links bewegen und ihm mit den Augen folgen. Zeichnen Sie anschließend mit Ihrem Daumen einen Kreis in der Luft und folgen Sie diesem mit Ihren Augen einmal im und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Auf diese Weise können Sie ganz simpel testen, in welcher Position Ihre Augenmuskeln besonders angestrengt sind.

Konzentrations-Test

Einen Leistungsabfall der Augen erkennen Sie, indem Sie einen Finger im Abstand von ca. 20 Zentimetern vor Ihre Nase und den anderen Finger der anderen Hand ca. 20 Zentimeter in der Reihe dahinter halten. Blicken Sie auf den vorderen Finger; den hinteren nehmen Sie leicht verschwommen wahr. Ist das doppelte Bild leicht zu halten, bedeutet es, dass Sie eine gute Aufmerksamkeitsspanne haben und beide Augen am Sehen beteiligt sind.