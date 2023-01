Bin ich zu dick?

Laut einer neuen Studie des Robert Koch Instituts sind mehr Menschen übergewichtig, als man denkt.

Einer der beliebtesten Vorsätze für das neue Jahr: Abnehmen! Laut der neuen Studie des RKI sind rund 60,5% aller Männer, und 46,6% aller Frauen im deutschsprachigen Raum übergewichtig. 19% davon leidet sogar an Fettleibigkeit.

Body-Mass-Index

Für Viele ist der BMI (Body-Mass-Index) die Orientierung was Normal- oder Übergewicht angeht. Es gibt verschiedene BMI Kategorien:

Untergewicht (BMI unter 18,5)

Normalgewicht (18,5-25)

Übergewicht (25-29,9)

Adipositas Grad 1 (30-34,9)

Adipositas Grad 2 (35-39,9)

Adipositas Grad 3 (BMI über 40)

Die BMI Rechnung = Körpergewicht (in kg) geteilt durch Körpergröße zum Quadrat.

Zu beachten ist, dass der BMI für Erwachsene jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig ist. Es werden nur Gewicht und Körpergröße in Beziehung gesetzt; d. h., ob Gewicht von Muskel-oder Fettmasse herrührt, wird nicht unterschieden. Er wird jedoch herangezogen, um Übergewicht (BMI 25-30) oder Fettleibigkeit (BMI >30), vor allem bei Kindern zu ermitteln.

(c) www.BMI-Rechner.net

Ab wann ist man zu dick?

Ästhetisch muss jede/r selbst sein Gewicht beurteilen. Medizinisch gesehen besteht ab einem BMI Wert von 30 ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf und Diabetes Erkrankungen. Weitere Folgen von Übergewicht sind Bluthochdruck, Atemprobleme, Schlafprobleme und Gelenkbeschwerden. Wer Zweifel empfindet, sollte diese natürlich auch immer mit einem Arzt abklären.

(c) www.BMI-Rechner.net

Selbstcheck mit Maßband: So ermitteln Sie, in welchem Bereich (Norm oder Risiko) Sie sich befinden: - Bauchumfang: stellt die Maßzahl mit dem größten Aussagewert bzgl. Risiken dar. Gemessen wird er morgens im Stehen vor dem Frühstück in entspannter Position an der Stelle des größten Umfanges. Normen (unabhängig von Körpergröße): - Frauen: ideal