× (Ge)Nuss Upgrade: foodspring launcht neue Geschmacksrichtung

Foodspring hat die Nuss geknackt: Denn die Bestseller Whey Protein und Shape Shake 2.0 erhalten ab sofort einen köstlich-grünen Anstrich in der neuen Geschmacksrichtung Pistazie und helfen dem Körper auf schmackhafte und starke Weise, alle nötigen Makronährstoffbedürfnisse zu decken.

Hochwertige und vor allem schmackhafte Fitnessnahrung zu finden, ist gar nicht so einfach. Dabei wissen wir genau, wie wichtig es ist, ein aktives Leben zu führen. Foodspring hat nun eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt gebracht, die ein Leben ganz nach dem Motto "Gesund& fit" möglich macht.

Fitnessziele leicht erreichen

foodspring ist eine premium Marke für Sport Nutrition, die auf hochwertige und geschmackvolle Fitnessnahrung spezialisiert ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt darin, Konsument:innen darin zu unterstützen, ein aktives und fittes Leben zu führen. Alle funktionellen Performance Produkte wurden eigens dafür entwickelt individuelle Fitnessziele noch leichter zu erreichen. Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Berliner Unternehmen von einem der schnellst-wachsenden deutschen Ernährungs-Start-ups in eine führende europäische Größe für funktionelle Fitnessnahrung entwickelt. Seit der Gründung im Jahr 2013 ist foodspring stetig gewachsen und beschäftigt nun über 220 internationale Mitarbeiter. Darüber hinaus verfügt foodspring über eine interne Abteilung für Forschung und Entwicklung und ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien tätig. Seit 2019 gehört foodspring zu Mars Inc., welches sich eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen sichern konnte. Seitdem stellen Mars Edge und foodspring gemeinsam eine Plattform für zielorientierte Sporternährung.

Neuer Ge(Nuss):

Mit dem Shape Shake 2.0 in der Sorte Pistazie erweitert sich das foodspring Sortiment mit einer neuen starken Geschmacksrichtung. Der Shape Shake 2.0 präsentiert sich im stressigen Alltag besonders hilfreich. Denn wenn wenig Zeit bleibt, liefert er genau zum richtigen Moment die wichtigsten Nährstoffe. Der Inhalt darf sich sehen lassen: mit 24 wertvollen Vitaminen und Mineralien, 18 Aminosäuren, 25g Protein und hohem Ballaststoffgehalt unterstützt der glutenfreie Shake sowohl die Gewichtserhaltung als auch den Gewichtsverlust. Der Shake besteht aus hochwertigem Molkenproteinisolat, präsentiert sich arm an natürlich vorkommenden Zucker und verzichtet komplett auf zugesetzten Zucker.