Putz-Workout: Kalorien verbrennen bei der Hausarbeit

Was haben Putzen und Sport gemeinsam? Im Idealfall tragen sie beide zu mehr Wohlbefinden bei!

Für die meisten zählt Hausarbeit zu den unliebsamen Tätigkeiten im Alltag. Sie sei Zeitverschwendung und koste reichlich Nerven. Doch es gibt auch was Positives: Wer angemessen putzt, hat nachher nicht nur eine saubere Wohnung, sondern erledigt nebenbei auch ein Training. Dafür werden keine teuren Fitnessgeräte benötigt, schließlich hat man alles Nötige zuhause. Die besten Tipps und Tricks für das Home-Putz-Workout haben Profi-Fußballer und Kobold-Testimonial Stefan Maierhofer:



1. Warm-Up: Bügeln und Staubwischen

Wie bei jedem Training gilt auch beim Putz-Workout: langsam angehen. Hierbei eignen sich vor allem leichte Tätigkeiten, wie Staubwischen oder Bügeln. Bei beiden verbrennt man in einer halben Stunde etwa 60 Kalorien. „Wer dabei noch bei jeder Bewegung den Po anspannt oder die Waden nach hinten hebt, intensiviert die Übungen“, erklärt Sportprofi Stefan Maierhofer.

2. Fensterputzen für starke Oberarme

30 Minuten Fensterputzen trainiert die Oberarme und Schultern und verbrennt in etwa 90 Kalorien. Damit ist es gleich effektiv wie 15 Minuten Joggen. Um das meiste herauszuholen, ist es ratsam, sich bei den höheren Stellen auf die Zehenspitzen zu stellen und niedrige Stellen in der Hocke zu reinigen. Außerdem immer beide Arme abwechselnd verwenden.

3. Ganzkörpertraining: Staubsaugen und Bodenwischen

Staubsaugen und Bodenwischen gehören nicht umsonst zu einer der unbeliebtesten Haushaltsaufgaben – schließlich sind sie auch körperlich sehr anstrengend. „Das liegt natürlich daran, dass sie Schultermuskeln, Trizeps und Oberschenkelmuskulatur beanspruchen. Wer sich dabei noch zusätzlich bückt und in die Knie geht, trainiert auch den unteren Rücken sowie die Waden“, so Stefan Maierhofer. Dabei werden in einer halben Stunde locker so viele Kalorien verbrannt, wie bei einem 15-minütigen Basketballspiel – im Schnitt sind es etwa 110 Kalorien. Wer es genau wissen möchte, kann auch Apps wie die MyKobold App zum Kalorienzählen nutzen.

4. Wäsche aufhängen und den Rücken kräftigen

30 bis 40 Kalorien verabschieden sich in 15 Minuten beim Wäscheaufhängen. Zu beachten ist lediglich, die Wäsche nicht mit einem gekrümmten Rücken aus dem Korb zu heben, sondern in die Hocke zu gehen. Profi-Tipp: Wer eine Wäscheleine verwendet und sie ein bisschen höher montiert, dehnt zusätzlich die Muskulatur.

5. Ausdauertraining und frischer Wind in den eigenen vier Wänden

Alles neu macht der Frühling. Wer die blühende Jahreszeit nicht nur zur gründlichen Reinigung des Zuhauses nutzen, sondern ihm auch ein neues Aussehen verpassen möchte, absolviert ein Cardio-Training der anderen Art. Denn neu dekorieren und Möbel umstellen, verbrennt bereits 110 Kalorien pro 15 Minuten.

Profi-Fußballer Stefan Maierhofer hat die besten Fitness-Tipps für das Putz-Workout