Rebel Wilson und J.Lo's Diät-Favorit: High Protein & Clean Eating

Die neue Diät-Serie: Was isst Hollywood? Diese Woche stellt Gesund&Fit die besten Diäten der Stars vor. Auf Gesund24 finden Sie täglich alle Infos + die besten Rezeptideen dazu.

Der „Hollywood-Body“ der vergangenes Jahr am meisten für Furore sorgte, war jener von Schauspielerin Rebel Wilson. Motivation für ihre beeindruckende Bodytransformation war ihr Kinderwunsch. Übergewicht ist ein Fruchtbarkeitskiller. Mit einer langfristigen Diät, die vor allem aus vielen Proteinen und frischem Gemüse besteht verlor sie 40 Kilo. Auch Jennifer Lopez setzt seit vielen Jahren auf High Protein und „cleane“ Ernährung, die frei von Zusatzstoffen ist.

Die Diät-Basics:

Es kommen v. a. Proteine, am besten viele pflanzliche, auf den Teller sowie ausschließlich natürliche Lebensmittel. Kohlenhydrate, wie in Nudeln, Brot & Co., werden gemieden. Indem wir die Kohlenhydrat-Speicher des Körpers leeren, polen wir den Stoffwechsel von Zucker- auf Fettverbrennung um.

Der Hintergrund: Solange der Körper Energie aus – durch die Nahrung ständig zu Verfügung gestellten Carbs beziehen kann, rührt er die Fettdepots nicht an. Erst wenn die „schnellen“ Energielieferer aufgebraucht sind, kann es an die Reserven gehen.

Tipps:

Wer abnehmen will muss auf seine Kalorienbilanz achten. Denn wer Carbs streicht, der greift gerne zu Fett. Und auch gute Fette, wie in Avocados und Olivenöl sind hochkalorisch. Achten Sie darauf, dass Sie längerfristig ihren täglichen Gesamtumsatz – also Grundumsatz und Kalorienabbau durch Aktivität) immer etwas unterschreiten. Pflanzenreiche Ernährung hilft dabei, denn Gemüse und Co. macht satt ist kalorienarm.

Plus: Viel Bewegung! Eiweiß unterstützt den Muskelaufbau.