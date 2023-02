× Barre Workout: Der Fitness-Trend aus Hollywood

Barre Workouts werden in Hollywood schon länger als Geheimrezept in Sachen Traumbody praktiziert. Laut Fitness-Experten der Activewear Brand Move Stories wird das Workout DER Fitness Trend 2023. Nachstehend alle Infos zu dem It-Workout im Überblick.

Systematische Ganzkörpertrainings, welche gezielt Bauch, Bein und Po Muskeln fordern wurden vor Allem in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Nach dem Pilates und Yoga-Boom, folgt nun auch das sogenannte Barre Workout: ein Ganzkörper-Workout, welches sich an Bewegungen aus dem klassischen Ballett anlehnt. Wir nehmen das Workout unter die Lupe, und verraten alles was man darüber wissen muss.

Die Vorteile

Das Barre Workout ist so beliebt, weil die Benefits sowohl dem Körper als auch dem Geist gut tun. Durch das Training wird die Tiefenmuskulatur gestärkt – und zwar im gesamten Körper. Vom Po, bis zum Bauch und den Armen, beansprucht das Workout so ziemlich alle Muskelgruppen. Man bekommt langfristige Muskeln also genau dort, wo man sie auch haben will. Plus: durch die Dehnungen während dem Programm wird man zusätzlich flexibler und mobiler.

Die Key-Facts

Ballett-Tänzer:innen sind für ihre grazile Haltung und perfekt trainierten Körper bekannt. Kein Wunder also, dass es nicht lange dauerte, bis auch Hollywood-Stars und Topmodels das Workout an der Stange für sich entdeckten. Topmodels wie Alessandra Ambrosio schwören für ihren Superbody auf die Methode.

Gymnastikelemente werden dabei mit Elementen aus Yoga und Pilates kombiniert. Das Workout setzt auf mehrere Wiederholungen bei geringem Widerstand, sodass die Trainingseinheit dafür gedacht ist, den Körper zu straffen und zu formen, anstatt den intensiven Muskelaufbau zu fördern. Alles in allem also eine perfekte Mischung aus Kraft- und moderatem Cardio-Training.

Grundsätzlich sollte man ein Barre Workout in einem Studio absolvieren, etwa mit Ballettstange und großem Spiegel. Diese sind für das Training von Vorteil. Besonders bei Anfängern, sollte eine Trainerin oder ein Trainer vor Ort sein um Expertentipps zu geben und stets auf eine gute Haltung zu achten. Barre-Übungen können allerdings auch problemlos zuhause per Fitness Video oder App durchgeführt werden.

Das passende Outfit

Move Stories, die österreichische Activewear Brand, bietet für fast jede Sportart das passende Fitness-Outfit, so wie auch die „Active Move“ Leggings mit passenden BHs, welche für das Barre Workout perfekt sind. Die Linie besticht durch einen höheren Bund, den nahtlosen Stil sowie viel Flexibilität und Komfort. Durch die optimale Passform machen die Leggings jede Ganzkörper-Bewegung mit. Dem Barre-Workout steht somit nichts mehr im Weg!

© Vandehart Photography ×

Active Move Leggings - in berry

© Vandehart Photography ×

Active Move Leggings - in schwarz