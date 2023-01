7 Gute-Laune Tipps für den Alltag!

Nachgefragt: Gesundheits-Experten verraten Woche für Woche ihre besten Health- und Lifestyle-Tipps.

Die Pharmazeutin und Konzessionärin der Apotheke Liesing Riverside liebt und lebt ihren Beruf. Uns verriet sie ihre Health-Strategien für körperliche und mentale Stärke.

1. Morgenritual

Ich setzte auf Meditation - sprich auf einige Zeit der Stille, in der ich tief und ruhig atme. So starte ich mit guter Laune und einem niedrigen Stresslevel in den Tag. Das Ritual ist sehr wichtig geworden für meine Produktivität.

2. Detox Smoothie To-Go

Im Kühlschrank steht stets ein vorbereiteter Smoothie, zu dem ich greifen kann, wenn ich Energie brauche. Ananas, Haferkleie & Co. sättigen, versorgen mit Vitaminen und pflegen die Haut von innen.

3. Sportroutine

Ich praktiziere regelmäßig den Yogasonnengruß. Zudem liebe ich Cardio-Einheiten - besonders das Laufen in der Natur. Es stärkt mein Immun- und Herzkreislaufsystem und schenkt mir, so wie auch Yoga, jedes Mal eine Portion Selbstbewusstsein.

4. Kälte

Einmal pro Woche gehe ich in die Kältekammer. Die Kältedusche bei minus 110 Grand Celsius hilft gegen Schlafstörungen und hilft u.a. auch beim Abnehmen.

5. Hobbys pflegen

Die beste Bewegung ist die, für die man brennt. Meine Leidenschaft ist Tennistraining mit meinem Coach. Die Einheiten schärfen meinen Fokus.

6. Hydration

Über den Tag verteilt trinke ich zwei bis drei Liter Zitronen- und Gurkenwasser. Damit versorge ich sozusagen nebenbei meinen Körper mit Vitamin C, Mangan, Antioxidantien und Mineralien.

7. Abendritual

Für mich ist das die Hautpflege. Ich achte dabei sehr auf Clean Beauty, die meine Haut atmen lässt. Besonders wohltuend und verjüngend sind Produkte, welche die Durchblutung fördern sowie LED-Licht-Treatments und Skin Needling.

Steckbrief - Mag. pharm. Gorana Bucan

Als alleinerziehende Mutter die Anstellung in einer Apotheke aufzugeben und sich selbständig zu machen, verlangte der Pharmazeutin Mut und Kraft ab. Die Entscheidung, eine eigene Apotheke zu leiten, traf sie mitten in der Pandemie, was sich als große Herausforderung entpuppte. In den vergangenen Monaten gestaltete sie ihre Apotheke Liesing Riverside zu einem hochmodernen Gesundheits-Hotspot um. Ihr Fokus liegt auf Beratung und Zusatzangeboten. (Breitenfurter Str. 372)